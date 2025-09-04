Navicon и Ctrl2GO стали партнерами

Системный интегратор и разработчик Navicon и технологическая компания Ctrl2GO объявили о партнерстве. Клиентам Navicon стали доступны решения вендора для удаленного мониторинга, автоматической диагностики и прогнозирования технического состояния промышленного оборудования. Об этом CNews сообщили представители Navicon.

Продуктовый портфель Navicon пополнился флагманской системой Ctrl2GO SmartDiagnostics, обеспечивающей полный цикл контроля за промышленным оборудованием. Благодаря инструментам предиктивной аналитики с помощью SmartDiagnostics можно выявлять любые аномалии и зарождающиеся дефекты на ранних стадиях. Продукт помогает бизнесу в непрерывном режиме наблюдать за важными параметрами технического состояния оборудования, проводить диагностику неисправностей и своевременно планировать ТОиР. Кроме того, сокращается число внеплановых простоев и аварий.

Также клиентам Navicon теперь доступны дополнительные модули, разработанные вендором. Система управления производственными активами SmartEAM позволяет вести актуальную базу данных оборудования, а также оптимизировать планирование работ по ТОиР с учетом технического состояния оборудования и доступности ресурсов. В свою очередь, интеллектуальный программный комплекс SmartAdviser оптимально подходит для оперативного управления технологическими процессами на основании данных телеметрии.

Команда Navicon ожидает, что продукты Ctrl2GO будут востребованы в первую очередь добывающими, перерабатывающими, пищевыми, энергетическими и фармацевтическими компаниями. Системный интегратор планирует не только внедрять импортонезависимые решения Ctrl2GO в рамках собственных проектов, но и совместными усилиями с вендором развивать идею интеллектуальной автоматизации производства среди российских предприятий. С этой целью в ближайшее время партнеры проведут цикл вебинаров для участников рынка, посвященных предиктивному обслуживанию оборудования.

«В следующие несколько лет большинство секторов российской экономики будет так или иначе меняться под воздействием инструментов искусственного интеллекта. Мы стремимся быть на острие этой волны и предлагать клиентам передовые технологии для решения их бизнес-задач. Продукты Ctrl2GO — это надежные, проверенные интеллектуальные инструменты, которые обеспечат нашим клиентам необходимый уровень автоматизации производства и помогут повысить эффективность российской промышленности», — отметил Илья Народицкий, директор по консалтингу Navicon.

«Navicon обладает обширной экспертизой в работе с аналитическими платформами и пониманием бизнес-процессов крупных промышленных клиентов. Объединив опыт системного интегратора с нашими интеллектуальными технологиями, мы сможем обеспечить для отечественных компаний совершенно новый уровень управления промышленным оборудованием», — сказал Сергей Носков, коммерческий директор Ctrl2GO.

Продукт Ctrl2GO SmartDiagnostics включен в Реестр отечественного ПО (№ 15758) и соответствуют требованиям информационной безопасности для объектов КИИ.