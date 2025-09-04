CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Компания «Триафлай» представила систему производственного планирования

Компания «Триафлай» объявила о выпуске нового решения на базе собственной no-code платформы — «Система производственного планирования». Данное решение предназначено для автоматизации процессов планирования, контроля и анализа в производственной деятельности предприятий. Об этом CNews сообщили представители «Триафлай».

Решение разрабатывалось с учетом потребностей компаний, работающих в условиях многоэтапного производства, высокой вариативности заказов и необходимости интеграции с уже существующими ИТ-системами.

«Триафлай.Система производственного планирования» — это комплекс мер, предназначенный для организации управления и контроля за производственными процессами, с целью достижения поставленных бизнес-целей. Решение обеспечивает единое информационное пространство, в котором сотрудники различных подразделений — от планово-экономических отделов до производственных служб — работают с согласованной актуальной информацией. Автоматизированный расчет производственной программы позволяет формировать производственные планы на основании заказов, наличия ресурсов, нормативов, графиков загрузки оборудования и других параметров.

sistema_proizvodstvennogo_planirovaniya_1.jpg

Триафлай

Важной частью функционала является обеспечение прозрачности планирования и построение прогнозных моделей. Пользователи могут отслеживать причины отклонений от плана, пересчитывать графики при изменении вводных параметров, а также моделировать различные сценарии исполнения заказов.

Решение адаптируется под конкретные бизнес-процессы предприятия вне зависимости от сферы производства. Система интегрируется с системами класса ERP, MES, CRM, а также иными учетными системами, применяемыми на производстве. Это обеспечивает согласованность данных, на основе которых принимаются управленческие решения, и повышает уровень синхронизации между различными контурами управления.

Разграничение прав доступа позволяет сохранять конфиденциальность информации при одновременной работе нескольких подразделений, таких как снабжение, логистику, производственный контроль, финансы и др.

На практике «Система производственного планирования» может использоваться для решения широкого спектра задач: формирование краткосрочных и долгосрочных планов производства, балансировка загрузки оборудования, согласование потребности в сырье и комплектующих, расчет производственной себестоимости, определение узких мест в производственном цикле. Возможности прогнозного моделирования позволяют учитывать влияние внешних факторов — колебания спроса, дефицит ресурсов, изменение сроков поставок.

sistema_proizvodstvennogo_planirovaniya_2.jpg

Триафлай

Система разработана на базе платформы «Триафлай» и может поставляется как отдельным модулем, так и в составе стандартной поставки платформы. В компании уточняют, что основное внимание при разработке было уделено адаптивности решения под текущие уникальные бизнес-процессы компаний, совместимости с отечественными программными продуктами и обеспечению импортонезависимости.

«Задача системы — не просто спланировать выпуск продукции, а связать производственный процесс с финансовыми и управленческими циклами: загрузкой ресурсов, бюджетами, графиками закупок и цепочками поставок. Современное планирование — это не линейная таблица, а итерационный процесс с множеством ограничений и корректировок. Система учитывает это и работает как среда, в которой план — это живой документ, встроенный в единую логику управления предприятием», — отметил Степан Базанов, бизнес-аналитик компании «Триафлай».

