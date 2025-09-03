В России испытали систему высокоточного автовождения для сельхозтехники

АО «ГЛОНАСС» завершило серию испытаний первой универсальной российской системы высокоточного автовождения для сельскохозяйственной техники. Тестирования, проходившие на экспериментальных полях и полигоне Российского государственного аграрного университета МСХА имени К.А. Тимирязева, подтвердили сантиметровую точность движения тракторов по заданным оператором траекториям, скоростным режимам и при выполнении разворотов. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Особенность технологического решения заключается в возможности установки системы на транспортное средство за считанные часы и в быстрой интеграции с любыми типами отечественной и иностранной сельхозтехники. Разработка формирует технологический суверенитет агропромышленного комплекса России, замещает зарубежные аналоги, занимавшие ранее практически монопольное положение на отечественном рынке.

«На площадке Тимирязевской академии мы продемонстрировали эффективность работы наших импортонезависимых технологий — комплекса высокоточной навигации с использованием сервисов госкорпорации «Роскосмос» и отечественного программного обеспечения, — сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич. — Наша задача, чтобы 10-15 тыс. единиц техники, на которые ежегодно устанавливаются аналогичные иностранные решения, были обеспечены российской системой с возможностью развития сервиса для решения локальных задач агропромышленных предприятий и установки как на новые машины, так и на действующую технику».

По словам Алексея Райкевича, система повышает экономическую эффективность хозяйств и качество работы техники. От правильного распределения внимания – с необходимости контроля траектории и скорости – на точечную настройку работы навесного оборудования, например, при сборе урожая зависит исключение потерь, соизмеримых с 30–40% стоимости зерна. Также за счет использования российской системы агрохолдинги смогут компенсировать до 50% ее стоимости по действующим программам господдержки.

Осенью 2025 г. стартует второй этап испытаний в нескольких пилотных регионах. Технологию протестируют для массового использования на различной технике: на тракторах для боронования, посева, внесения удобрений, опрыскивания, на комбайнах и других сельскохозяйственных машинах.

АО «ГЛОНАСС», компания-оператор госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС», планирует подать заявку на включение системы высокоточного автовождения в реестр промышленной продукции. Это позволит производителям сельхозтехники получить дополнительные баллы по программе локализации Минпромторга России. Ранее сим-карты и сим-чипы компании, устанавливаемые в аппаратуру спутниковой навигации для автотранспорта и гражданских авиабеспилотников, уже были включены в такой перечень.