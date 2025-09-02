В умном доме Sber поселился искусственный интеллект GigaChat

Управлять умным домом Sber стало удобнее. Раньше ассистенты умного дома понимали только четкие команды для изменения состояния устройств и исполняли предварительно настроенные сценарии. Теперь с ними можно общаться на естественном языке, получать персональные сценарии автоматизации и отдавать до трех команд в одном запросе. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Запросы на естественном языке

GigaChat в интеллектуальных колонках Sber научился понимать и обрабатывать запросы пользователя в свободной форме — так намного удобнее управлять светом или климатом в умном доме. Например, по команде «Салют, мне жарко» умный помощник сам изменит температуру кондиционера или термостата.

Многозадачность

Нейросеть в колонках теперь выполняет до трех команд в одном запросе. Достаточно сказать: «Салют, запусти пылесос и включи легкий джаз» или «Салют, погаси свет, закрой шторы и расскажи сказку» — и все команды будут выполнены.

Сценарии умного дома

GigaChat позволяет проактивно создавать сценарии для умного дома в обычном диалоге. Так, по фразе «Салют, я проснулся» колонка предложит открыть шторы или включить свет. Как только пользователь подтвердит действия, искусственный интеллект создаст в приложении соответствующий сценарий, который будет запускать команда «Салют, я проснулся». В итоге самые распространенные сценарии, активируемые голосовыми командами, больше не нужно предварительно настраивать в приложении. На основе нативного запроса система предложит список действий и автоматически создаст сценарий.

Новый уровень комфорта с GigaChat

В ходе обновления в апреле 2025 г. под управление GigaChat были полностью переведены умные колонки Sber. С каждым последующим обновлением нейросети и виртуального ассистента возможности умных устройств растут. Сейчас GigaChat взаимодействует с инфраструктурой умного дома, учитывая индивидуальный набор устройств у каждого пользователя и их размещение в квартире или доме. Все это выводит автоматизацию бытовых задач на новый уровень и приближает эпоху по-настоящему интеллектуального жилья, которое способно чутко реагировать на потребности владельцев и повышать комфорт.