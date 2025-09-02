В России представили технологию проверки загранпаспортов России и СНГ с помощью NFC и искусственного интеллекта

Российская компания Smart Engines разработала технологию для четырехуровневой проверки подлинности документов с помощью смартфонов с NFC и искусственного интеллекта. Новое решение позволяет без использования специализированных аппаратных комплексов верифицировать загранпаспорта России и стран СНГ, созданные в соответствии с международным стандартом ICAO 9303 для электронных паспортов и ID-карт. Технология считывает и сравнивает данные из четырех источников: визуальной и машиночитаемой зоны документа, NFC-чипа, а также селфи предъявителя. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Система поддерживает извлечение данных из чипа паспорта через NFC, включая файлы DG1, DG2. Это позволяет проверить достоверность информации в документе и исключает возможность подмены или подделки данных. Все элементы паспорта проверяются на согласованность – данные в MRZ сверяются с содержимым чипа, визуальная информация (VIZ) сравнивается с машиночитаемой зоной (MRZ), а изображения лиц – между собой. Такая глубина анализа значительно повышает надежность верификации личности и снижает риски мошенничества, особенно в дистанционных сценариях.

На этапе проверки визуальной зоны паспорта и данных NFC-чипа применяется мультимодальная ИИ-модель «Шерлок 2о». Она анализирует предъявленный документ по 600 параметрам и детектирует даже сложные подделки – в том числе созданные с применением графических редакторов и генеративного ИИ. Затем технология без выделения биометрии сверяет лицо владельца документа в трех представлениях: на фото в паспорте или ID-карте, изображении с чипа и селфи, сделанном в реальном времени на смартфон. Это дает возможность комплексно проверять личность пользователя для цифрового онбординга и KYC без использования специализированных аппаратных комплексов.

Все вычисления выполняются офлайн – персональные данные пользователя не покидают устройства и не отправляются на облачные сервера и третьим сторонам. При сверке лиц технология не выделяет и не сохраняет биометрические шаблоны, что делает проверку полностью автономной и не требует обращения к внешним базам данных. Это обеспечивает высокий уровень безопасности и не создает рисков нарушения законодательства в области защиты, обработки и локализации персональных данных.

Новое решение энергоэффективно и работает даже на бюджетных смартфонах без ущерба для точности и надежности проверки. Технология адаптирована к использованию в России, Казахстане, Узбекистане, Армении, Азербайджане, Кыргызстане и других странах СНГ, использующих электронные удостоверения личности (eMRTD).