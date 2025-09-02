CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Ред Софт» открыл ИТ-лабораторию в РАНХиГС для студентов

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России (РАНХиГС) стартовала работа ИТ-лаборатории «Ред Софт». Учебное пространство оборудовано российской техникой и предназначено для практического обучения студентов работе с отечественным программным обеспечением. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Открытие ИТ-лаборатории стало результатом сотрудничества между РАНХиГС и компанией «Ред Софт». Основная цель проекта – подготовка высококвалифицированных специалистов для цифровой экономики страны и поддержка отечественных ИТ-компаний. В Академии проходят обучение госслужащие, которые в будущем будут эффективно управлять экономикой страны, используя продукты «Ред Софт».

Наполнение ИТ-лаборатории

Обучение в лаборатории будет проходить исключительно на российских технических решениях: установлено 15 современных компьютеров отечественного производства, а также серверы и сетевое оборудование, позволяющие эффективно проводить занятия и эксперименты на российских цифровых сервисах и платформах. Состав программного обеспечения включает решения «Ред Софт»: «Ред ОС Образовательная редакция» – операционная система для учебных учреждений; «Ред АДМ» – система централизованного управления ИТ-инфраструктурой; «Ред Виртуализация» – система управления виртуализацией серверов и рабочих станций; «Ред База Данных – система управления базами данных.

Специалисты «Ред Софт» установили на операционную систему «Ред ОС Образовательная редакция» программы для образования, а также весь необходимый софт. При создании аудитории приоритетом была функциональность и комфорт для обучающихся. Оформление включает элементы бренда «Ред Софт»: фирменные цвета, логотипы, тематические иллюстрации.

Перспективы сотрудничества

На церемонии открытия ИТ-лаборатории присутствовали ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Алексей Комиссаров и заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.

«Наша Академия активно поддерживает внедрение отечественного программного обеспечения и современных методов обучения. Сегодняшнее открытие ИТ-лаборатории «Ред Софт» на базе вуза позволит нам повысить уровень подготовки наших выпускников и обеспечить потребности рынка квалифицированными специалистами», – сказал Павел Клепинин, проректор Президентской академии.

«Запуск такой образовательной площадки является важным этапом нашего стратегического партнерства с РАНХиГС. Для нас важно видеть, как наши программные решения помогают развивать талантливых молодых специалистов и укреплять профессиональные кадры в сфере информационных технологий. Наш продуктовый портфель подходит для активного вовлечения студентов в учебный процесс. Совместное с РАНХиГС продвижение отечественного программного обеспечения при обучении будущих ИТ-специалистов позволит нам заложить хороший фундамент для обеспечения цифрового суверенитета страны», — отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

Теперь студенты РАНХиГС смогут глубоко изучить программное обеспечение компании «Ред Софт», научиться сборке RPM-пакетов под операционную систему «Ред ОС», разработке приложений в сфере информационной безопасности и прикладной разработки.

