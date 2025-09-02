CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС усилила LTE для жителей микрорайона Лепсе

МТС сообщает об усилении сети в микрорайоне Лепсе города Кирова. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета здесь выросла почти в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели технические работы на улицах Северное Кольцо и Возрождение. Увеличение скорости мобильного интернета и улучшение качества сигнала коснулось жилых домов на ул. Мельникова, Гайдара, территорий школы №45, Лицея естественных наук и детских садов №35, 85. Скорость мобильного интернета LTE также выросла на территории предприятий, расположенных в районе Северного Кольца.

Благодаря выполненным работам жители микрорайона Лепсе теперь смогут с комфортом пользоваться цифровыми сервисами для покупок, онлайн-учебы и работы даже во время вечерних нагрузок на сеть.

«Кировчане – активные пользователи цифровых сервисов, поэтому потребность в качественном быстром интернете постоянно растет. Мы ведем непрерывную работу по модернизации и расширению сети в Кировской области, что позволяет нам обеспечивать жителей региона комфортным использованием любых онлайн-сервисов. Так, например, недавно мы усилили LTE для жителей микрорайона Юго-Западный», – сказал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

