CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

CraftTalk и Axoft объединят усилия в проектах по омниканальным текстовым коммуникациям

Компания CraftTalk, создатель российской ИИ-платформы для омниканальных коммуникаций, участник Фонда «Сколково», и центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft заключили дистрибьюторский договор. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk.

Благодаря соглашению партнеры Axoft получат возможность внедрять полный спектр решений в области омниканальных коммуникаций от CraftTalk. Платформа вендора предназначена для общения в цифровых каналах и управления знаниями. Она работает в web-чатах, мессенджерах, социальных сетях, e-mail. Система CraftTatk построена на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ). В составе решения: омниканальная платформа, AI-powered KMS - система управления знаниями, ИИ-чатботы, GPT-суфлеры, система аналитики и мониторинга. Бот на базе ИИ обучается у операторов и полностью обрабатывает 30-85% типичных запросов. В итоге, ИИ помогает сотрудникам, повышая скорость и качество работы. Решение CraftTalk может использоваться как в крупных компаниях, так и для малого бизнеса (МСП). Решение может быть внедрено как в собственный контур заказчика, так и из облака, что способствует быстрому и экономичному развертыванию.

«Мы постоянно расширяем наш продуктовый портфель перспективными отечественными разработками. Сегмент решений в области текстовых коммуникаций с применением ИИ находится сейчас на пике интереса среди компаний из разных сфер бизнеса. Платформа CraftTalk будет полезна нашим партнерам и их заказчикам как в рамках внешних клиентских коммуникаций, так и в процессе автоматизации общения с сотрудниками. Решение успешно внедряется во многих российских компаниях, что является дополнительным подтверждением его высокой востребованности», – сказал Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений компании Axoft.

«Наша задача как вендора – это разработка и улучшение продукта. При этом нам важно качественное внедрение решений в российских компаниях, что может обеспечиваться сильной проектной командой Axoft. Мы готовы совместно с дистрибутором работать над различными задачами партнеров и их заказчиков, проводить пилоты, настраивать систему для удобной и прозрачной коммуникации по всем каналам», – отметил Денис Петухов, генеральный директор компании CraftTalk.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как защитить важные данные от киберугроз уничтожения информации?

Россия готовится разворачивать стратосферные платформы 5G на замену Starlink

Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt

В России продолжится доработка законов для критической инфраструктуры

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом

В СНГ прошли успешные испытания крупного транспортного беспилотного вертолета с двигателями Rolls-Royce

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: