Банки смогут подтверждать доход клиентов через портал «Госуслуги» благодаря решению «Кредитный конвейер» от «Диасофт»

Кредитные организации обязаны использовать подтвержденный доход клиентов для расчетов показателя долговой нагрузки (ПДН) и показателя соотношения долговых обязательств к доходам (DTI). Это следует из указания Банка России от 16 октября 2023 г. № 6579-У. Мера позволяет оценить платежеспособность заемщика и минимизировать риски для банка.

Компания «Диасофт» предоставила банкам возможность самостоятельно получать данные о подтвержденном доходе заемщика напрямую с портала «Госуслуги». Для этого в решение «Кредитный конвейер» специалисты «Диасофт» добавили интеграционный адаптер, благодаря которому обеспечивается обмен информацией между финансовой организацией и государственной информационной системой. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Андрей Борочкин, руководитель решения «Кредитный конвейер» компании «Диасофт»: «Цифровизация российского финансового сектора открывает новые возможности и для граждан, и для банков. С помощью нашего решения банки могут самостоятельно запрашивать на портале «Госуслуги» ту информацию, которую клиенты предоставляют в справке 2-НДФЛ. Подтверждение дохода из государственной системы с помощью обновленного «Кредитного конвейера» экономит время клиента, избавляя его от необходимости получать справку, и снижает бюрократию. Это способствует цифровизации банковских бизнес-процессов и автоматизирует получение необходимой информации».

«Кредитный конвейер» предназначен для управления и комплексной автоматизации всех процессов подбора и выдачи кредитных продуктов. Решение реализовано в микросервисной архитектуре на импортонезависимом технологическом стеке.