35 тыс. сотрудников логистической компании СДЭК теперь общаются в «Контур.Толке»

Интеграция с платформой для коммуникаций заняла всего один день. Вместо Miro используют встроенные доски, а ИИ-резюме помогает быстрее подводить итоги встреч. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Раньше сотрудники СДЭК использовали разные программы для общения и совместной работы. Поэтому нужно было подобрать такой сервис, который позволил бы закрыть задачи специалистов разных подразделений: от обучения до онлайн-мероприятий. Также учитывали скорость миграции и соответствие требованиям внутренней безопасности.

При выборе платформы для коммуникаций в СДЭК рассматривали решения от пяти российских вендоров. По итогам тестов выбрали «Контур.Толк». Интегрировать сервис с корпоративным порталом и настроить SSO удалось за день, а затем в течение месяца перевести всех пользователей на платформу.

Анастасия Распоперова, руководитель департамента развития внутренних продуктов в СДЭК: «Для крупного бизнеса крайне важно, чтобы сервис был надежным, безопасным и легко интегрировался с внутренними системами. «Контур.Толк» закрыл все наши потребности: от видеовстреч и досок для совместной работы до инструментов для обучения и проведения вебинаров. Благодаря понятному интерфейсу и быстрой интеграции мы смогли безболезненно перевести 35 тыс. сотрудников в «Контур.Толк».

В компании отказались от использования других программ для коммуникаций. Встречи, тренинги, стратегические сессии теперь проводят в «Контур.Толке», а благодаря появлению досок работают в сервисе, не переходя в Miro.

В СДЭК следят за обновлениями платформы. Появление ИИ-резюме позволило автоматизировать подведение итогов встреч — раньше сотрудники фиксировали результаты вручную.

Ярослав Короленко, директор Сибирского макрорегионального центра «СКБ Контур»: «Мы в «Контуре» внедряем ИИ в разные сервисы экосистемы, потому что видим: искусственный интеллект действительно помогает оптимизировать бизнес-процессы. Раньше на подготовку итогов совещаний уходили часы, теперь все автоматизировано. Сразу после встречи нейросеть в «Контур.Толке» формирует резюме и протокол с задачами и ответственными».