«1С-Рарус» в пять раз ускорил подготовку кадровой регламентированной отчетности в авиакомпании «Икар»

«1С-Рарус» модернизировал систему кадрового учета и расчета зарплаты в авиакомпании «Икар». В результате перевода на редакцию 3.1 «1С:Зарплата и управление персоналом Корп» автоматизированы расчеты выплат сотрудникам с особыми условиями труда, внедрена аналитика и улучшены процессы кадрового учета. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус»

Авиакомпания несколько лет использует редакцию 2.5 «1С:Зарплата и управление персоналом Корп» для ведения кадрового учета и расчета заработной платы. Текущая редакция справлялась с базовыми задачами, но ручные корректировки, риск ошибок в расчетах и необходимость постоянного контроля за изменениями законодательства создавали дополнительную нагрузку на HR-службу.

Переход на редакцию 3.1 системы «1С:Зарплата и управление персоналом Корп» стал логичным шагом для компании. Новая версия имеет усовершенствованный функционал для подготовки отчетности по персоналу, соответствует требованиям трудового и налогового права и защиты персональных данных.

Самарский офис «1С-Рарус» с 2014 г. обеспечивает поддержку систем «1С:Бухгалтерия Корп» и «1С:Зарплата и управление персоналом Корп» в авиакомпании «Икар». Благодаря многолетнему опыту сотрудничества и глубокому пониманию бизнес-процессов, эксперты «1С-Рарус» успешно реализовали проект по миграции предприятия на версию 3.1 программы «1С:Зарплата и управление персоналом Корп».

Результаты проекта

Новая редакция обеспечивает стабильную и бесперебойную работу системы за счет регулярных автоматических обновлений, включающих как улучшение функционала, так и актуализацию отчетных форм в соответствии с изменениями законодательства. Благодаря этому подготовка кадровой регламентированной отчетности ускорилась в пять раз.

Система оперативно адаптируется к изменениям нормативной базы. Минимизированы риски штрафов и претензий со стороны контролирующих органов, что позволяет компании избегать финансовых потерь и репутационных рисков.

Внедрены механизмы защиты персональных данных в соответствии с 152-ФЗ. Реализовано разграничение прав доступа и ведение аудита изменений, что обеспечивает полный контроль над обработкой конфиденциальной информации.

Готовые отчеты по фонду оплаты труда, нагрузке на персонал и другим ключевым показателям помогают руководству оперативно анализировать данные и прогнозировать кадровые расходы, что способствует более взвешенному принятию управленческих решений и оптимизации бюджета на персонал.

Наталья Брезгунова, главный бухгалтер ООО «Авиакомпания Икар»: «В обновленной системе любые расчеты делаются в два счета: автоматически учитываются северные коэффициенты и надбавки за выслугу лет, доплаты за международные рейсы и сверхурочную работу, в том числе ночные перелеты, сменные графики и другие особенности работы авиационного персонала. Мы можем быть уверенными в точности начисления выплат нашим сотрудникам. Важно, что система растет вместе с нами! Маршрутная сеть расширяется, штат увеличивается – система спокойно справляется с нагрузкой».

