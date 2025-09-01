MWS Cloud в 1,5 раза увеличила мощности GPU-облака для искусственного интеллекта

MWS Cloud (входит в МТС Web Services) сообщила о расширении в первом полугодии 2025 г. мощностей виртуальной инфраструктуры с GPU в 1,5 раза. Виртуальная инфраструктура была расширена в двух московских ЦОДах — в «Авантаже» и GreenBushDC, а также в дата-центре в Санкт-Петербурге. GPU-мощности доступны по формату Pay as you go.

Виртуальная инфраструктура с GPU позволяет обучать и выводить в инференс любые ML-, LLM- и CV-модели. Поверх неё можно развернуть ML-платформу или платформу для инференса MWS Cloud. А оплата происходит по модели Pay as you go — только за те ресурсы, которые потребляются.

Новые мощности предназначены для разработчиков, data-саентистов и компаний, которые: · Обучают сложные ML- и LLM-модели (включая генеративные нейросети), запускают инференс высоконагруженных коммерческих продуктов, разрабатывают компьютерное зрение (CV) для систем распознавания и анализа, используют ресурсоемкие вычисления для рендеринга, симуляций и работы с большими данными.

«Мы видим устойчивый рост спроса на виртуальную инфраструктуру с GPU. С начала года ее потребление в облаке MWS Cloud увеличилось почти в 1,7 раза. В связи с этим мы стремимся соразмерно расширять наши облачные мощности», – отметил директор по новым продуктам MWS Cloud Алексей Кузнецов.