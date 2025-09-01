CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» повысил качество связи в сердце Липецка

Инженеры «МегаФона» провели в городе модернизацию телеком‑объектов. В программу развития инфраструктуры попали главным образом локации наиболее населенных Октябрьского и Советского округов — следовательно, улучшение параметров связи смогли почувствовать три четверти горожан. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Липчане заметили изменения в качестве связи в районе площади Победы, около центрального рынка, крупнейшего торгово-развлекательного центра и здания центрального проектного института города.

Принимать и совершать звонки даже в часы пиковой нагрузки стало легче на улице Зегеля — старейшей и центральной магистрали города, где сосредоточены памятники архитектуры и административные здания. Рядом находятся липецкий зоопарк, Петровский спуск с каскадом светомузыкальных фонтанов и Нижний парк — это крупнейшая зеленая зона города, основанная еще в 1805 г., где можно попробовать знаменитую липецкую минеральную воду.

Ежегодно в этих локациях проводится до 500 мероприятий, в том числе, празднование дня города, театрализованные представления, новогодние гуляния. Чтобы обеспечить здесь стабильный и качественный сигнал, связисты запустили дополнительные слои LTE в средне‑ и высокочастотных диапазонах — это позволит сбалансировать нагрузку на сеть.

«Ранняя осень в нашей полосе — прекрасное время, чтобы гулять на свежем воздухе и общаться с друзьями. При этом начало делового сезона и новый учебный год не позволяют забывать о делах, а в условиях вынужденного ограничений мобильного интернета значимость надежной голосовой связи значительно возрастает. Объем трафика, который генерируют наши абоненты, резко возрастает, прибавляя по сравнению с летом в среднем 15-20%, — сказал директор «МегаФона» в Липецкой области Дмитрий Хорошев. — Мы сделали апгрейд существующих базовых станций, чтобы обеспечить еще более качественный и надежный сигнал связи для жителей Липецка».

Модернизация телеком-оборудования прошла также в селе Воронец Елецкого района. Населенный пункт знаменит близостью к липецким минеральным источникам и лечебным грязям, которые являются известными природными достопримечательностями региона. Жители Воронца и сотни любителей оздоровительного туризма теперь с комфортом будут пользоваться навигаторами и другими цифровыми сервисами, ведь скорость передачи данных выросла в среднем на 15%.

