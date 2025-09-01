Институт AIRI открыл независимый этический комитет по ИИ в биомедицине

В биомедицинских исследованиях, где пересекаются здоровье людей и технологии искусственного интеллекта, критически важно предотвращать риски, связанные с конфиденциальностью данных, алгоритмической дискриминацией и некорректным анализом медицинских показателей. Этический комитет оценивает, насколько проекты соответствуют не только научным, но и морально-правовым стандартам. Это особенно актуально в условиях, когда ИИ все чаще принимает решения в диагностике, прогнозировании заболеваний и персонализированной медицине. Об этом CNews сообщили представители AIRI.

Независимый экспертный орган призван содействовать соблюдению прав, уважению достоинства, обеспечению благополучия и интересов участников междисциплинарных исследований с использованием систем искусственного интеллекта на основе требований надлежащих исследовательской и клинической практик.

Основные направления деятельности НЭК

Экспертиза научных проектов. Комитет осуществляет официальную оценку заявок на исследования, подтверждая их соответствие международным этическим стандартам. Это обеспечивает легитимность проектов на этапе подачи в рецензируемые издания и научные фонды.

Повышение уровня доказательности исследований. Специалисты комитета консультируют авторов по методологии, минимизируя этические несовершенства, помогая адаптировать проекты под требования ведущих журналов основываясь на научной добросовестности и повышении качества исследований.

Публикация позиций НЭК по актуальным вопросам. Комитет формулирует и публикует позиции по важным вопросам на стыке ИИ и наук о жизни, например, об этичности автономного применения ИИ для фильтрации «нормы» в массовых диспансеризациях. Это может привлекать внимание к нужным инструментам и предлагать решения непростых ситуаций.

Комитет объединяет экспертов в области медицины, искусственного интеллекта и доказательной науки, что делает его одним из немногих в мире междисциплинарных органов, соответствующих глобальным стандартам. Это позволяет не только адаптироваться к меняющимся требованиям, но и формировать их, задавая тренды в международной повестке.

НЭК AIRI в своей работе учитывает национальные и международные руководства по этике биомедицинских исследований с участием человека, CIOMS, WHO, Конвенцию Совета Европы по правам человека и биомедицине (Овьедо, 1997 г.). Декларации ВМА об этических соображениях в отношении баз данных здравоохранения и биобанков (Тайбэй, 2016 г.) и другие акты.

«В быстроменяющихся условиях развития ИИ в отношении здравоохранения в основе все равно лежат вопросы его этического применения. Вчера подробные отчеты о соответствии исследований в сфере ИИ этическим нормам требовали журналы, сегодня — технические конференции, завтра это станет обязательным условием для любого научного проекта. Мы создали инфраструктуру, которая позволяет решать эти задачи системно», — отметил кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник Института AIRI и председатель НЭК AIRI Виктор Гомболевский.