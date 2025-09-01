«Эвотор» развивает направление по работе с «1С»

ИТ-компания «Эвотор» запустила направление по комплексному внедрению и сопровождению программных продуктов на платформе «1С». Об этом CNews сообщили представители «Эвотор».

В рамках нового направления «Эвотор» будет осуществлять услуги по установке и настройке ПО «1С», адаптацию конфигураций «1С» под индивидуальные бизнес-процессы заказчика, интеграцию с кассами и периферийным оборудованием, обмен данными с госсистемами (ЕГАИС, «Честный Знак»), обучение сотрудников, а также перенос и консолидацию данных из предыдущих учетных систем для синхронизации складского и бухгалтерского учета. Услуги по внедрению «1С» доступны как клиентам компании с кассами «Эвотора», так и с другим кассовым оборудованием.

«Мы видим растущий спрос на автоматизацию «под ключ»: клиенты устали от необходимости отдельно выбирать оборудование, отдельно — учетную систему, а затем искать решение для их интеграции, что часто приводит к потере времени, денег и качества результата. Как официальный партнер «1С» мы предлагаем коробочные и кастомные решения для быстрого запуска, необходимое оборудование (кассовое, весовое, штрихового кодирования и иные периферийные устройства), а теперь и услуги по внедрению. Таким образом «Эвотор» предлагает цикл комплексных услуг автоматизации для среднего и крупного ритейла», ― отметила Екатерина Любич, руководитель направления интеграционных проектов «1С» ИТ-компании «Эвотор».