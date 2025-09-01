«1С:ERP» на «Краснодарском хлебозаводе №6»: простои сокращены на 15%, себестоимость снижена на 5%, заказы обрабатываются на 30% быстрее

«1С:Первый Бит» автоматизировал работу «Краснодарского хлебозавоада №6». С помощью «1С:ERP» оптимизировано управление производством на двух производственных площадках. Унифицирована нормативно-справочная информация. Улучшилось планирование ремонтов, простои оборудования сокращены на 15%. Обеспечен точный расчет расхода сырья с учетом отраслевой специфики. Себестоимость выпуска снизилась на 5%. Обработка заказов ускорилась на 30%. Об этом CNews сообщили представители «1С».

Ранее на предприятии использовалась устаревшая кастомизированная информационная система. При этом не все задачи были автоматизированы. В частности, для планирования производства, регистрации отборов проб и хранения результатов лабораторных анализов использовались электронные таблицы. Не было удобного инструмента для отслеживания заказов покупателей. Бюджеты и финансовый результат собирались вручную. Было сложно планировать ремонты и закупки запчастей для службы главного механика, из-за чего возникали проблемы с повторными заказами запчастей. Много времени уходило на расчет себестоимости, потому что часть задействованных в расчете данных хранилась во внешних таблицах. У каждой производственной площадки были свои подходы к управленческому учету и ведению НСИ, что осложняло сбор и консолидацию данных.

Предприятию стала необходима новая информационная система, которая позволила бы объединить работу подразделений, улучшить планирование производства, оптимизировать управление ремонтами, организовать прослеживаемость движения сырья от закупки до готовой продукции, ускорить обработку входящих заказов, обеспечить оперативный сбор и консолидацию данных регламентированного и управленческого учета.

Еще одной важной задачей стала автоматизация расчета расхода сырья в производстве. Ключевая особенность хлебопекарного производства в том, что выход готовых изделий представляет собой процентное соотношение массы готовой продукции к массе муки, использованной для ее производства. Этот показатель варьируется в зависимости от типа и сорта муки, ее фактической влажности, вида выпускаемой продукции, а также ряда других характеристик и условий, определенных рецептурой. Более того, рецептура может варьироваться исходя из показателей влажности муки. Поэтому предприятию нужен был инструмент для точного расчета объемов сырья, необходимого для выпуска продукции, с учетом влажности и других показателей.

Для решения поставленных задач были выбраны решения «1C:ERP.Управление предприятием» и «1С:Хлебобулочное и кондитерское производство. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА». Партнером по внедрению стал «1С:Первый Бит, Краснодар - Центральный офис».

В ходе проекта система была развернута на 100 рабочих местах. Выполнена адаптация под потребности предприятия. В частности, в систему добавлен дополнительный модуль для учета проведения и хранения результатов лабораторных анализов, реализован механизм пересчета расходуемого по спецификации сырья в зависимости от влажности сырья, автоматизировано нестандартное распределение общехозяйственных затрат на выпуск продукции.

Ключевые итоги проекта

Стандартизированы правила учета и отчетности двух производственных площадок предприятия, унифицирована нормативно-справочная информация. Управленческая и регламентированная отчетность формируется на 50% быстрее.

Организован точный производственный учет. Обеспечено перепланирование производства. Сокращены простои, связанные с нехваткой материалов и несогласованностью данных между подразделениями.

Упростился и ускорился расчет фактической производственной себестоимости. Это помогло предприятию оптимизировать расходы. В итоге производственные затраты сократились на 10%, себестоимость снизилась на 5%.

Распоряжения на лабораторные анализы, а также связанные документы и распоряжения сотрудникам лабораторной службы формируются в системе автоматически на основании данных о поступлении сырья. Это ускорило выполнение лабораторных испытаний.

Стало проще планировать и контролировать расход сырья с учетом его влажности. В случае если влажность отличается от нормы, указанной в спецификации – система выполняет пересчет зависимых от влажности позиций спецификации, и для выхода нормы готовой продукции выдается верное количество\вес необходимых ингредиентов. Кроме того, в системе реализован отчет по производству, который отражает выпуск продукции, норму выхода с учетом коэффициента влажности, результаты лабораторных анализы и выработку сотрудников цехов.

Система помогает прогнозировать износ оборудования, анализировать причины простоев, своевременно планировать закупку запчастей. Ранее при обнаружении поломки приходилось в электронных таблицах искать ответственного за ремонт, выяснять, есть ли требуемая запчасть, и если ее нет – делать заказ поставщику. В итоге оборудование могло простаивать три дня. Теперь «1С:ERP» заранее предупреждает о необходимости техосмотра и заказывает запчасти. На ремонт уходит не более одного дня, а простои сокращены на 15%.

Оптимизировано управление складом и закупками. Обеспечен оперативный контроль минимальных и максимальных остатков. Если раньше случалось, что ответственные могли заказывать одно и то же по два раза или терять заявки, то теперь система автоматически формирует заявки на материалы с учетом планов выпуска и текущих остатков. Объемы запасов снижены на 10%, оборачиваемость склада повысилась.

Заказы обрабатываются на 30% быстрее. Ранее часть информации по закупке, производству и лаборатории хранилась в электронных таблицах, обработка заказов затягивалась. Теперь весь процесс автоматизирован, ускорился поиск и анализ информации, утеря документов по заказу исключена.

Генеральный директор АО «Краснодарский хлебозавод № 6» Наталья Ястребова: «Внедрение «1С:ERP» помогло нам оптимизировать управление всеми ключевыми процессами. Повысился уровень автоматизации предприятия. Стандартизирован учет на двух производственных площадках. Организовано оперативное планирование производства. Улучшилось управление закупками, складом, ремонтами. Сократились простои оборудования. Заказы обрабатываются значительно быстрее. Ускорился сбор и повышено качество данных в регламентированном и управленческом учете».