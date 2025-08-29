Версия Directum СЭД+ 25.2 учитывает новые требования ФНС

Компания Directum представила обновление системы Directum СЭД+. В версии 25.2 появился большой блок новинок, которые касаются бухгалтерии. Доработки учитывают требования ФНС к налоговым проверкам, расширяют возможности решения «Финансовый архив» и ЭДО с контрагентами. Об этом CNews сообщили представители Directum.

В первую очередь в новой версии были учтены изменения в законодательстве. С 1 июня 2025 г., чтобы получать данные об электронных доверенностях из реестра ФНС, нужно указывать ИНН представителя. Это связано с требованиями о защите персональных данных. При отправке из Directum СЭД+ документов, подписанных на основании электронной доверенности, тип ИНН представителя автоматически передается в сервисы обмена. Эта дополнительная функция, которую не предусматривают операторы ЭДО, значительно упрощает взаимодействие с контрагентами.

В решении «Финансовый архив» появился новый раздел «Внутренние учетные документы». Он решает задачи контроля за основными средствами (ОС) и товарно-материальными ценностями (ТМЦ). Еще в финансовом архиве стало возможно хранить платежные поручения и обрабатывать акты сверки, а доработки в части выгрузки документов сократили время подготовки к налоговым проверкам.

Работу с первичными документами уже реализовали в КАО «Азот». А удаленное подписание внутренней первички, в том числе в «полях», используют сотрудники ГК «Мегаполис».

Новинки Directum СЭД+ в части бухгалтерии помогут сократить расходы на печать и время на обработку внутренних финансовых документов, ускорить согласование и подписание, упростить подготовку к налоговым проверкам.

Документооборот бухгалтерских документов

Новые типы документов доступны с лицензией на финансовый архив.

Входящее и исходящее платежные поручения теперь можно быстро выгрузить в комплекте с другими документами. Учетные документы по ОС и ТМЦ теперь можно согласовать, выгрузить для проверок и аудита, отправить в архив через СЭД.

Учетный документ по перемещению ОС/ТМЦ можно полностью перевести в цифру: согласование ,передачу, подписание, отправку в архив.

Акты сверки взаиморасчетов можно вести в Directum СЭД+: подписывающий может заполнить информацию получателя в пару кликов, если согласен с актом, и прямо из системы отправить документы контрагенту. При расхождениях скорректировать часть документа можно на стороне учетной системы. В этом случае потребуется интеграция.

Прочие учетные документы, созданные в учетной системе, можно загружать в Directum СЭД+ для согласования и подписания. Они также хранятся для последующей выгрузки из финансового архива в комплекте других документов, например при инвентаризации и прочих внутренних проверках.

Новые возможности выгрузки документов

Массово выгрузить документы для контрольно-надзорных органов теперь можно без доступа к сервису обмена и без необходимости заполнять уточнения вручную.

Появилась выгрузка не только основных, но и служебных документов, В выгрузку можно включать документы, по которым отправлено уведомление об уточнении.

Можно скачивать формализованные документы и приложения, если по ним ожидается подписание или получен отказ. В журнале выгрузки отображается состояние документа, если по нему не завершен документооборот.

Внутренние учетные документы сохраняются в отдельную папку, не перемешиваясь с папками по контрагентам.

Новые возможности снижают вероятность повторных запросов от проверяющих.

ЭДО с контрагентами

Доработка позволяет упросить приемку товара в организациях с холдинговой структурой или при работе через фирму-брокера. Например, получить товар можно без привлечения сотрудника головного офиса, оформив доверенность на дочернее предприятие. Или уполномочить принять груз юрлицо, выполняющее функции посредника.

Теперь в оформлении универсального передаточного документа (УПД) можно учитывать разные варианты принятия товара. Для этого появился выпадающий список «Груз принял», который позволяет выбрать подходящий тип получателя. При приемке товара грузополучатель может также оставить комментарий о ее деталях, который в дальнейшем отображается в печатной форме УПД.

Для документов, загруженных из сервисов обмена, можно настраивать обработку. Например, те входящие, которые не требуют согласования, можно отправлять сразу в учетную систему.