CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В Подмосковье упростили онлайн-услугу для получателей мер соцподдержки

Теперь получателям мер соцподдержки сообщать об изменениях в своих личных данных стало проще – в услугу внедрен умный сервис. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Умный сервис отображает личные данные, доступные для изменения, и меры социальной поддержки в виде удобного списка. Заявителю необходимо просто выбрать нужный пункт и отредактировать информацию онлайн. В течение пяти рабочих дней данные будут обновлены», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В рамках услуги можно внести изменения в следующие сведения: адрес электронной почты; реквизиты для перечисления мер социальной поддержки; паспортные данные всех членов семьи, учитываемых при назначении мер социальной поддержки; данные свидетельства о рождении; адрес места жительства (фактического проживания); сведения о перемене фамилии, имени, отчества; сведения для назначения мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Услуга «Изменение сведений, внесенных в ЕАИС СОЦ МО» доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Поддержка» – «Другое».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt

В России создано «православное» ПО на Linux для управления морским транспортом

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой

Российские физики выявили кристалл, который можно использовать для массового производства квантовых чипов

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты

Власти Москвы взяли на работу хакеров после их кибератаки. Они на несколько дней парализовали «Московскую электронную школу»

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: