CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Цифровизация Внедрения
|

МТС оцифровала коммуникации сети гипермаркетов «ДоброСтрой» в Астрахани

МТС подключила виртуальную автоматическую телефонную станцию (ВАТС) для сети гипермаркетов строительных и отделочных материалов, товаров для дома и интерьера, представленных в Астраханской области. С помощью сервиса от МТС Exolve жители региона могут бесплатно получать консультации о товарах и услугах «ДоброСтрой» без ожиданий и визитов в офлайн-магазин. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В рамках проекта были выделены два городских и два федеральных номера 8-800, а также объединена внутренняя телефония офисов и магазинов. Сотрудники могут связываться между собой с помощью коротких внутренних номеров, что повышает скорость обработки запросов и эффективность коммуникаций.

Сеть гипермаркетов представлена в ряде регионов России, включая Астрахань, Волжский, Липецк, Орел и Магнитогорск.

«Сегодня клиенты ждут от компаний не только качественного продукта, но и удобных цифровых сервисов для взаимодействия. Мы видим устойчивый тренд на технологичность бизнеса в регионе и стараемся помогать компаниям соответствовать этим ожиданиям. Совместно с “ДоброСтрой” мы сделали так, чтобы консультации для жителей стали проще и быстрее, а для самой сети — эффективнее и прозрачнее. Это пример того, как облачные решения помогают локальным компаниям работать на уровне национальных стандартов обслуживания», – отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.

«К нам поступают тысячи звонков в день, и для их обработки необходимо современное технологичное решение. Для нас важно не только предлагать широкий ассортимент строительных и отделочных материалов, но и обеспечивать высокий уровень сервиса. Благодаря внедрению ВАТС от МТС Exolve мы смогли усовершенствовать коммуникации с клиентами и сделать обращение в нашу службу поддержки еще более удобным и доступным из любого региона страны», – отметил ИТ-директор сети гипермаркетов «ДоброСтрой» Владимир Ананьев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Digital Q.BPM: как выглядит бесшовная альтернатива Camunda 7 для российского бизнеса

В России создано «православное» ПО на Linux для управления морским транспортом

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты

Российские физики выявили кристалл, который можно использовать для массового производства квантовых чипов

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой

Власти Москвы взяли на работу хакеров после их кибератаки. Они на несколько дней парализовали «Московскую электронную школу»

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: