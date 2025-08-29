CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Кадры Цифровизация Электроника
|

«Микрон»: подписаны соглашения с СибГУТИ, «Элроном», «Электро-директ» и Фондом «Технопарк Академгородка»

27-28 августа 2025 г. «Микрон», российский производитель микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», подписал соглашения о сотрудничестве в подготовке кадров для развития отечественной ЭКБ и сферы технологий с Сибирским государственным университетом телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ), «Элроном» — отечественным разработчиком и производителем электронных приборов, резидентом Новосибирского Научно-технологического парка Академгородка, отечественным производителем электроники «Электро-директ» и Фондом «Технопарк Академгородка». Об этом CNews сообщили представители «Микрона».

Трехстороннее соглашение «Микрона», СибГУТИ и «Элрон»а включает подготовку ИT-специалистов и кадров для радиоэлектронной отрасли на базе СибГУТИ, создание и внедрение совместных программ обучения, образовательных и исследовательских проектов, реализацию программ по привлечению к разработке отечественных решений новосибирских ИТ-специалистов и трудоустройство профильных кадров, высвободившихся вследствие ухода с рынка зарубежных компаний.

Трехстороннее соглашение «Микрона», «Элрона» и «Электро-директ» направлено на расширение применения российской компонентной базы при разработке и производстве программно-аппаратных комплексов и микроэлектроники. Соглашение включает проведение совместных исследований, экспериментальных разработок, экспертных, аналитических работ, а также распространение сведений о разработке и производстве электроники в российском обществе.

Соглашение Микрона и Фонда «Технопарк Академгородка» нацелено на поддержку технологического предпринимательства, поиск перспективных решений и реализацию проектов и мероприятий в сфере информационных технологий.

Сотрудничество «Микрона» с партнерами в области подготовки кадров способствует развитию микроэлектроники и укреплению технологического суверенитета России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Digital Q.BPM: как выглядит бесшовная альтернатива Camunda 7 для российского бизнеса

В России создано «православное» ПО на Linux для управления морским транспортом

Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt

Российские физики выявили кристалл, который можно использовать для массового производства квантовых чипов

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты

Власти Москвы взяли на работу хакеров после их кибератаки. Они на несколько дней парализовали «Московскую электронную школу»

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: