CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

Искусственный интеллект в полтора раза чаще стал помогать иркутянам на онлайн-совещаниях

МТС отмечает рост использования инструментов на основе искусственного интеллекта в онлайн-встречах и мероприятиях на платформе для бизнес‑коммуникаций и совместной работы «МТС Линк». В Иркутской области в первом полугодии 2025 г. рост использования ИИ составил 50%. Чаще всего пользователи платформы Приангарья расшифровывали собрания, использовали шумоподавление и применяли аудио и видеоэффекты. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков «МТС Линк», в первой половине 2025 г. компании Иркутской области провели в два раза больше встреч онлайн по сравнению с первым полугодием 2024 г.

Трендом 2024 г. стало использование инструментов на основе искусственного интеллекта. Самая популярная – расшифровка собрания – ИИ-ассистент самостоятельно анализирует видеоконференции и письменно фиксирует основные договоренности, задачи и сроки их выполнения. На втором месте — шумоподавление. И на третьем по популярности стало использование искусственного интеллекта для аудио и видеоэффектов, в частности включение замены или размытия фона, примерки масок или цифровых аватаров.

Чаще всего сервисы для онлайн-конференций в 2025 г., как и год назад, использовали образовательные учреждения Приангарья, в частности крупные вузы, училища и школы. На втором месте оказался госсектор, на третьем — сфера здравоохранения, а на четвертом — финансовые компании. Замыкают пятерку наиболее активных пользователей – компании, предлагающие услуги для бизнеса.

«Для бизнеса и госучреждений Приангарья важна стабильная и безопасная связь для качественных онлайн-коммуникаций, так как многие клиенты проводят встречи находясь далеко друг от друга – в разных районах и городах региона или страны. «МТС Линк», который заменил импортные аналоги, как раз такое отечественное и безопасное решение. При этом, сервис не только надежный, но и удобный – мы видим, что растет спрос на его ИИ-функции: пользователи активно применяют их для автоматизации рутины. Например, ИИ сам составляет протоколы встреч, что экономит время сотрудников для более важных задач», – сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как защитить важные данные от киберугроз уничтожения информации?

В России создано «православное» ПО на Linux для управления морским транспортом

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой

Российские физики выявили кристалл, который можно использовать для массового производства квантовых чипов

Digital Q.BPM: как выглядит бесшовная альтернатива Camunda 7 для российского бизнеса

Власти Москвы взяли на работу хакеров после их кибератаки. Они на несколько дней парализовали «Московскую электронную школу»

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: