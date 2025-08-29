Искусственный интеллект в полтора раза чаще стал помогать иркутянам на онлайн-совещаниях

МТС отмечает рост использования инструментов на основе искусственного интеллекта в онлайн-встречах и мероприятиях на платформе для бизнес‑коммуникаций и совместной работы «МТС Линк». В Иркутской области в первом полугодии 2025 г. рост использования ИИ составил 50%. Чаще всего пользователи платформы Приангарья расшифровывали собрания, использовали шумоподавление и применяли аудио и видеоэффекты. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков «МТС Линк», в первой половине 2025 г. компании Иркутской области провели в два раза больше встреч онлайн по сравнению с первым полугодием 2024 г.

Трендом 2024 г. стало использование инструментов на основе искусственного интеллекта. Самая популярная – расшифровка собрания – ИИ-ассистент самостоятельно анализирует видеоконференции и письменно фиксирует основные договоренности, задачи и сроки их выполнения. На втором месте — шумоподавление. И на третьем по популярности стало использование искусственного интеллекта для аудио и видеоэффектов, в частности включение замены или размытия фона, примерки масок или цифровых аватаров.

Чаще всего сервисы для онлайн-конференций в 2025 г., как и год назад, использовали образовательные учреждения Приангарья, в частности крупные вузы, училища и школы. На втором месте оказался госсектор, на третьем — сфера здравоохранения, а на четвертом — финансовые компании. Замыкают пятерку наиболее активных пользователей – компании, предлагающие услуги для бизнеса.

«Для бизнеса и госучреждений Приангарья важна стабильная и безопасная связь для качественных онлайн-коммуникаций, так как многие клиенты проводят встречи находясь далеко друг от друга – в разных районах и городах региона или страны. «МТС Линк», который заменил импортные аналоги, как раз такое отечественное и безопасное решение. При этом, сервис не только надежный, но и удобный – мы видим, что растет спрос на его ИИ-функции: пользователи активно применяют их для автоматизации рутины. Например, ИИ сам составляет протоколы встреч, что экономит время сотрудников для более важных задач», – сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.