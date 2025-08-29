CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Администрация главы и правительства Чеченской Республики перешла на российские продукты в кибербезопасности

В последнее время государственные и коммерческие компании региона все чаще выбирают отечественные продукты в области информационной и кибербезопасности. Об этом сообщили представители компании «Тредит», которая занималась внедрением решения в ИТ-инфраструктуре Администрации главы и правительства Чеченской Республики совместно с ее структурным подразделением, департаментом делопроизводства, информационных технологий и технической защиты информации.

Ideco NGFW — это российский межсетевой экран нового поколения, сертифицированный ФСТЭК и предназначенный для защиты корпоративных сетей. Он обеспечивает фильтрацию трафика, контроль приложений, защиту от вторжений (IPS/IDS), а также управление доступом на основе пользователей и групп.

«Основной целью проекта было импортозамещение, то есть переход на независимые отечественные продукты в области кибербезопасности. Это позволило обеспечить соответствие современным требованиям безопасности и получить стабильную техническую поддержку от российского вендора. Отечественные решения, такие как Ideco, демонстрируют зрелость и готовность к серьезным задачам уже здесь и сейчас», — сказал генеральный директор компании «Тредит» Анзор Сулейманов.

До перехода использовалось устаревшее зарубежное решение, поддержка которого была прекращена в связи с санкциями и уходом иностранных компаний с российского рынка. Кроме того, существующая система отличалась сложным управлением, требующим высокой квалификации персонала.

Процесс внедрения Ideco NGFW был структурирован в три этапа: тестирование — проверка решения на соответствие требованиям ИБ и технической совместимости; предпродакшн — установка на ограниченную часть инфраструктуры и проведение испытаний в боевых условиях; полный переход — миграция всей системы на Ideco NGFW и ввод решения в промышленную эксплуатацию.

Суммарная продолжительность проекта составила три месяца. Несмотря на сжатые сроки и высокие требования к отказоустойчивости, переход прошел успешно. Этому способствовала также слаженная работа команды специалистов департамента, обладающей технологическими компетенциями по внедрении информационных технологий.

«Ideco оказалось действительно удачным выбором. У нас в Администрации в этом году завершалась техподдержка предыдущего решения, и необходимо было срочно закрыть вопросы безопасности. Наиболее важным результатом стала надежная защита периметра — система предотвращения и блокирования атак сыграла ключевую роль. Отдельно хочется отметить слаженную работу технической поддержки Ideco. Даже на стадии тестирования специалисты работали с нами так, будто договор уже был заключен. На любые вопросы — даже самые каверзные — мы получали оперативные и развернутые ответы. Бывали случаи, когда проблемы находились не в NGFW, а в нашей внутренней инфраструктуре — команда Ideco подключалась удаленно и помогала их устранить. Ради такой поддержки действительно стоило выбрать это решение. По функциональности Ideco не сильно отличается от других аналогов, но ощутимо выигрывает в удобстве и скорости работы. Изменения в политике безопасности применяются моментально, без задержек и ожидания, как это было в прежних системах. Это критично для нашей оперативной деятельности. Мы планируем продлить договор на следующий год», — сказал куратор ИТ-проектов Администрации, заместитель директора департамента С. Х. Эльмурзаев.

«Мы видим, что в текущих условиях российские компании все больше ориентируются на отечественные решения в сфере кибербезопасности. Благодарим компанию «Тредит» за успешное внедрение Ideco NGFW. Этот проект демонстрирует, что переход на отечественные решения может быть быстрым и эффективным, обеспечивая высокий уровень безопасности и соответствие требованиям регуляторов», - отметил директор Ideco Дмитрий Хомутов.

