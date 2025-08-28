Trouver запустил продажи умных зубных щеток в России

Trouver представил Fresh и Fresh Pro — две умные электрические зубные щетки, которые сочетают передовую вибрационную технологию, интеллектуальные датчики и эргономичный дизайн, чтобы превратить ежедневную рутину в быстрый и комфортный ритуал, соответствующий рекомендациям стоматологов. Об этом CNews сообщили представители Trouver.

Интеллект и забота о здоровье

Обе модели оснащены умными кольцами Smart Fresh Ring™ и Smart Light Ring™ с датчиками давления на основе искусственного интеллекта, предотвращающими чрезмерное усилие при чистке, приостанавливая вибрацию. Более того, устройства оснащены антибактериальным нанопокрытием и герметичной конструкцией, предотвращающей поломку устройства из-за нахождения во влажной среде. Аккумулятор обеспечивает до 30 дней автономной работы, а сменные насадки легко заменяются и совмещают в себе разные типы ухода.

Умный уход за две минуты

Благодаря технологии Servo Motor Vibration™ щетка обеспечивает до 66 тыс. вибраций в минуту и уникальное движение насадки влево-вправо с углом наклона 66 градусов, что позволяет тщательно удалять налет даже между зубами. Такие показатели обеспечивают ключевое преимущество — полноценный уход за полостью рта всего за две минуты.

В комплекте с щеткой идут две сменные насадки: Ultra-Soft для чувствительных зубов и Ultra-White с функцией 3-in-1, которая одновременно удаляет налет, ухаживает за деснами и осветляет эмаль. Умная система давления, высокая гигиеничность и длительный срок службы делают Fresh идеальным выбором для повседневного использования.

Мощность, которая экономит время

Trouver Fresh Pro — это флагман линейки, сочетающий крайне высокую для сегмента скорость и точность ухода, способный обеспечить профессиональную чистку за одну минуту. Такой результат достигается благодаря инновационной 3D Multi-Mode Vibration Technology™, сочетающей работу сервомотора и шагового двигателя для точного воспроизведения метода чистки Bass — золотого стандарта в стоматологии. Щетка обеспечивает до 69 тыс. вибраций и 39,6 тыс. пульсаций в минуту, а функция Up-and-Down Sweeping добавляет вертикальное движение очищающего блока, обеспечивая доступ к труднодоступным зонам вдоль десневой линии и в пародонтальных карманах. Модель предлагает 10 уровней интенсивности, которые можно настроить через Bluetooth-приложение, где также доступны персонализированные отчеты: фиксируется продолжительность чистки, зоны покрытия, давление и даются рекомендации по улучшению гигиены. Для максимального удобства Trouver Fresh Pro поддерживает беспроводную зарядку — достаточно просто поставить щетку на базу, и процесс начнется автоматически.

Дизайн и комплектация

Trouver Fresh представлена в цветах черный и белый, а Trouver Fresh Pro в черном и серебряном. Каждая модель поставляется с полным набором аксессуаров: зарядным устройством, сменными насадками и инструкцией по эксплуатации.

Устройства уже можно найти на маркетплейсах: Trouver Fresh доступны по цене от 6,5 тыс. руб.; Trouver Fresh Pro доступны по цене от 8,5 тыс. руб.