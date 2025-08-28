CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«СКБ Контур» и СДЭК запускают совместные ИТ-проекты в Новосибирске ​

«СКБ Контур» и СДЭК заключили стратегическое партнерство для разработки и внедрения отечественных цифровых решений в логистике и e-commerce. Компании сфокусируются на проектах, которые ускоряют импортозамещение и повышают цифровую независимость: модернизация ИТ-инфраструктуры СДЭК на базе российских стеков, автоматизация операционных процессов, применение аналитики и искусственного интеллекта, а также проекты по роботизации сортировочных узлов и складской логистики. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Партнерство ориентировано на обмен опытом и практические эффекты для бизнеса: устойчивость ИТ-ландшафта к внешним рискам, снижение TCO и времени вывода продуктов, повышение предсказуемости доставки и качества клиентского сервиса. В совместной повестке — развитие отечественных решений для ЭДО и защищенного обмена данными между участниками цепочек поставок и др.

Новосибирск выбран как точка притяжения компетенций: здесь сосредоточены инженерные кадры, научные школы и инфраструктура для быстрого запуска пилотов.

Соглашение подписали директор по цифровому развитию СДЭК Артем Новиков и директор Сибирского макрорегионального центра «СКБ Контур» Ярослав Короленко.

Ярослав Короленко, директор Сибирского макрорегионального центра «СКБ Контур»: «СДЭК — не только одна из крупнейших логистических компаний России, но и признанный лидер цифровой трансформации отрасли. Наше сотрудничество позволит ускорить проникновение современных технологий в сферу перевозок грузов. Объединяя компетенции «СКБ Контур» и СДЭК, мы ставим перед собой общую цель повысить эффективность всех процессов в логистике и других сферах совместных интересов, а также вывести цифровые решения на новый уровень развития».

Артем Новиков, директор по цифровому развитию СДЭК: «Мы выстраиваем технологический суверенитет на практике: переводим критические сервисы на отечественные компоненты, развиваем аналитику в реальном времени и автоматизацию на операционном контуре. Партнерство с «СКБ Контур» — это ускоритель для наших производственных задач: совместные команды, быстрые пилоты в Новосибирске и масштабирование решений на всю сеть. Фокус — на измеримом эффекте: точность планирования, стабильность платформы, скорость интеграций и экономия на масштабе».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt

Производители просят власть ужесточить борьбу с зарубежной электроникой на госзакупках

Как защитить важные данные от киберугроз уничтожения информации?

«Яндекс» оштрафовали на 10 тысяч, Не дал ФСБ доступ к «умному дому» «Алисы»

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Китай утроит производство ИИ-чипов в гонке с США, объемы производства уже растут

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: