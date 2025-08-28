CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Искусственный интеллект axenix
|

Сбербанк и Новосибирская область будут вместе развивать технологии искусственного интеллекта

Сбербанк и Правительство Новосибирской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий искусственного интеллекта (ИИ). Документ подписали старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев и губернатор региона Андрей Травников. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В рамках партнерства стороны будут совместно развивать и внедрять инновационные решения, стимулировать научные исследования и создавать новые технологические сервисы для бизнеса и населения.

Особое внимание будет уделено применению передовых ИИ-технологий Сбербанка для автоматизации и цифровизации ключевых отраслей экономики региона, таких как ИT-индустрия и промышленность.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «Развитие национальной модели генеративного искусственного интеллекта — это стратегический приоритет, ключ к технологической независимости и безопасности нашей страны. Отечественные решения такие как GigaChat, гарантируют максимальную защиту данных и заслуживают доверия со стороны пользователей, бизнеса и государства. Внедряя российские ИИ-модели в бизнес-процессы, мы не просто повышаем эффективность госуправления, но и делаем жизнь людей лучше, а госуслуги — доступнее. Мы уверены, что партнерство с правительством Новосибирской области станет успешным примером того, как национальные технологии выводят инфраструктуру на новый уровень».

Губернатор Андрей Травников поблагодарил руководство Сбербанка за то, что его большая команда постоянно поддерживает Новосибирскую область.

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области: «Мы это ценим — достаточно сильные кадровые проекты, все, что касается цифровой трансформации — «Сбер» всегда рядом, в том числе в части внедрения искусственного интеллекта. Мы в Правительстве области выработали комбинированный путь: где-то готовы идти на эксперименты, но, когда доходим до решения о внедрении, здесь подход очень прагматичный. Команда Сбера, Новосибирского отделения эту позицию разделяет, в чем-то они занимают проактивную позицию, подталкивают нас, а в чем-то относятся с пониманием к нашим подходам. В сфере искусственного интеллекта мы стараемся избежать модных увлечений и выбираем те проекты, где видим явный эффект. Но, тем не менее, не стоим на месте, ищем, где еще можно получить результат».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой

Производители просят власть ужесточить борьбу с зарубежной электроникой на госзакупках

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

«Яндекс» оштрафовали на 10 тысяч, Не дал ФСБ доступ к «умному дому» «Алисы»

Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt

Китай утроит производство ИИ-чипов в гонке с США, объемы производства уже растут

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: