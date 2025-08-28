Сбербанк и Новосибирская область будут вместе развивать технологии искусственного интеллекта

Сбербанк и Правительство Новосибирской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий искусственного интеллекта (ИИ). Документ подписали старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев и губернатор региона Андрей Травников. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В рамках партнерства стороны будут совместно развивать и внедрять инновационные решения, стимулировать научные исследования и создавать новые технологические сервисы для бизнеса и населения.

Особое внимание будет уделено применению передовых ИИ-технологий Сбербанка для автоматизации и цифровизации ключевых отраслей экономики региона, таких как ИT-индустрия и промышленность.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «Развитие национальной модели генеративного искусственного интеллекта — это стратегический приоритет, ключ к технологической независимости и безопасности нашей страны. Отечественные решения такие как GigaChat, гарантируют максимальную защиту данных и заслуживают доверия со стороны пользователей, бизнеса и государства. Внедряя российские ИИ-модели в бизнес-процессы, мы не просто повышаем эффективность госуправления, но и делаем жизнь людей лучше, а госуслуги — доступнее. Мы уверены, что партнерство с правительством Новосибирской области станет успешным примером того, как национальные технологии выводят инфраструктуру на новый уровень».

Губернатор Андрей Травников поблагодарил руководство Сбербанка за то, что его большая команда постоянно поддерживает Новосибирскую область.

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области: «Мы это ценим — достаточно сильные кадровые проекты, все, что касается цифровой трансформации — «Сбер» всегда рядом, в том числе в части внедрения искусственного интеллекта. Мы в Правительстве области выработали комбинированный путь: где-то готовы идти на эксперименты, но, когда доходим до решения о внедрении, здесь подход очень прагматичный. Команда Сбера, Новосибирского отделения эту позицию разделяет, в чем-то они занимают проактивную позицию, подталкивают нас, а в чем-то относятся с пониманием к нашим подходам. В сфере искусственного интеллекта мы стараемся избежать модных увлечений и выбираем те проекты, где видим явный эффект. Но, тем не менее, не стоим на месте, ищем, где еще можно получить результат».