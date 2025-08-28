CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

С начала 2025 г. МТС запустила LTE в 109 малых населенных пунктах Тамбовской области

МТС сообщает о запуске голосовой связи и скоростного мобильного интернета для более чем 40 тыс. сельчан, проживающих в отдаленных населенных пунктах региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С начала 2025 г. МТС расширила и укрепила сеть в Тамбовской области. Больше всего малых сел, где появились качественная связь и интернет, находятся в Уметском (11), Инжавинском (8) и Рассказовском (8) районах. Самыми малочисленными среди подключенных в последнее время к LTE населенных пунктов стали Подвигаловка Кирсановского района, Большая Даниловка Мордовского района, Христофоровка Сосновского района. В каждом из этих сел проживают не более 200 человек. Самыми многочисленными – село Медное Сампурского района, Вольная Вершина Уваровского района и Мезинец Староюрьевского района с населением до 600 человек. Только за последний месяц к высокоскоростному интернету и устойчивой голосовой связи МТС были присоединены еще больше 5000 жителей районов Тамбовской области.

Теперь здесь можно полноценно пользоваться онлайн-сервисами: удаленно оформлять документы без необходимости выезжать в районные центры и Тамбов, дистанционно получать медицинскую помощь, использовать полезные приложения для обучения и работы. Кроме того, наиболее предприимчивым селянам устойчивая сеть позволит использовать цифровые возможности для развития экоземледелия или экотуризма, делиться с соотечественниками рассказами о своей малой родине и ее уникальных флоре и фауне.

«Каждое новое подключение для нас — это не просто задача, это живые, настоящие истории. Например, об учителе сельской школы, которому теперь доступны дополнительные учебные пособия, электронные книги, полезный для школьников фото- и видеоконтент, наконец, обмен опытом с коллегами, дистанционное повышение квалификации. Это возможность для ребят получать образование не хуже, чем в городе. Именно такие моменты наполняют смыслом нашу работу», - сказал директор филиала МТС в Тамбовской области Алексей Сенкевич.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты

Производители просят власть ужесточить борьбу с зарубежной электроникой на госзакупках

Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt

«Яндекс» оштрафовали на 10 тысяч, Не дал ФСБ доступ к «умному дому» «Алисы»

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Китай утроит производство ИИ-чипов в гонке с США, объемы производства уже растут

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: