С начала 2025 г. МТС запустила LTE в 109 малых населенных пунктах Тамбовской области

МТС сообщает о запуске голосовой связи и скоростного мобильного интернета для более чем 40 тыс. сельчан, проживающих в отдаленных населенных пунктах региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С начала 2025 г. МТС расширила и укрепила сеть в Тамбовской области. Больше всего малых сел, где появились качественная связь и интернет, находятся в Уметском (11), Инжавинском (8) и Рассказовском (8) районах. Самыми малочисленными среди подключенных в последнее время к LTE населенных пунктов стали Подвигаловка Кирсановского района, Большая Даниловка Мордовского района, Христофоровка Сосновского района. В каждом из этих сел проживают не более 200 человек. Самыми многочисленными – село Медное Сампурского района, Вольная Вершина Уваровского района и Мезинец Староюрьевского района с населением до 600 человек. Только за последний месяц к высокоскоростному интернету и устойчивой голосовой связи МТС были присоединены еще больше 5000 жителей районов Тамбовской области.

Теперь здесь можно полноценно пользоваться онлайн-сервисами: удаленно оформлять документы без необходимости выезжать в районные центры и Тамбов, дистанционно получать медицинскую помощь, использовать полезные приложения для обучения и работы. Кроме того, наиболее предприимчивым селянам устойчивая сеть позволит использовать цифровые возможности для развития экоземледелия или экотуризма, делиться с соотечественниками рассказами о своей малой родине и ее уникальных флоре и фауне.

«Каждое новое подключение для нас — это не просто задача, это живые, настоящие истории. Например, об учителе сельской школы, которому теперь доступны дополнительные учебные пособия, электронные книги, полезный для школьников фото- и видеоконтент, наконец, обмен опытом с коллегами, дистанционное повышение квалификации. Это возможность для ребят получать образование не хуже, чем в городе. Именно такие моменты наполняют смыслом нашу работу», - сказал директор филиала МТС в Тамбовской области Алексей Сенкевич.