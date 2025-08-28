НИУ ВШЭ доверит ИИ рутинную работу по созданию программ ДПО

НИУ ВШЭ совместно с EdTech-компанией CDO Global запускает ИИ-конструкторы для оптимизации разработки курсов дополнительного профессионального образования (ДПО). Новый сервис позволит автоматизировать подготовку учебных материалов и оценочных средств, значительно сократив время и ресурсы, затрачиваемые преподавателями и методистами. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

Традиционно разработка программ ДПО — трудоемкий процесс, требующий значительных усилий по созданию учебного контента, фондов оценочных средств (ФОС) и персонализации обучения. Новый ИИ-сервис призван решить эти задачи, предоставив инструмент для быстрой и эффективной генерации качественных образовательных материалов.

ИИ-конструкторы — это комплексное решение, состоящее из ИИ-конструктора лекций, который автоматически генерирует структуру курса, учебные материалы, описания тем и модулей на основе заданных целей обучения и характеристик целевой аудитории, и ИИ-конструктора ФОС, который создает проверочные задания, соответствующие формируемым компетенциям, облегчая задачу оценки знаний и навыков слушателей.

Внедрение ИИ-конструкторов позволит сократить сроки разработки курсов, поскольку автоматизация процессов значительно ускорит подготовку учебных материалов и фондов оценочных средств. Это также разгрузит преподавателей, уменьшив объем рутинной работы и позволив им сосредоточиться на более творческих аспектах обучения. Кроме того, ИИ-сервис обеспечит повышение качества контента, создавая достоверные и актуальные образовательные материалы, а также масштабируемость и многоязычность, позволяя быстро генерировать контент по различным темам и на нескольких языках. Качественные и персонализированные учебные материалы будут способствовать повышению удовлетворенности слушателей, улучшению усвоения знаний и повышению мотивации. Наконец, внедрение передовых технологий укрепит лидерство ВШЭ в сфере дополнительного профессионального образования и подчеркнет стремление к инновациям в образовании.

«Внедрение ИИ-конструкторов кардинально меняет подход к созданию образовательного контента, переводя разработку курсов дополнительного профессионального образования из режима ручного труда в режим генерации на основе достоверных источников. Эти высокотехнологичные сервисы не просто разгружают преподавателей и менеджеров от рутинной работы, но выстраиваются в дидактическую систему, где цели обучения, контент, оценка и экспертиза связаны между собой и работают на повышение качества программ дополнительного профессионального образования НИУ ВШЭ», – сказала Людмила Александрова, руководитель проекта, Операционное управление дополнительного профессионального образования НИУ ВШЭ.

Внедрение ИИ-конструкторов позволит Высшей школе экономики укрепить свои позиции как одного из лидеров в области дополнительного профессионального образования, предложив слушателям более качественные и актуальные образовательные программы.

«Наступило время цифрового перехода, когда передача рутинных операций искусственному интеллекту — неизбежная веха развития для организации и человека. DeepTalk — стратегический партнер для университета в эпоху ИИ. Создавайте учебные курсы за 15 минут, формируйте оценочные средства (ФОС) автоматически, управляйте компетенциями студентов и принимайте самостоятельные работы без траты времени. Давайте вместе вернем преподавателям время для самого главного — творческого взаимодействия со студентами: вовлекать, общаться и помогать», – сказал Андрей Кондратьев, генеральный директор CDO Global.