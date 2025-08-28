CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Московская биржа» утвердила стратегию по развитию искусственного интеллекта до 2028 года

Группа «Московская биржа» разработала и приняла стратегию развития искусственного интеллекта до 2028 г. Об этом CNews сообщили представители «Московской биржи».

Стратегия предусматривает формирование ИИ-экосистемы на базе сочетания собственных и готовых решений.

В рамках развития клиентских сервисов фокус сделан на ИИ-агентах — от специализированных под отдельные продукты до универсальных для комплексных финансовых задач. Предусмотрено также обновление клиентских путей маркетплейса «Финуслуги» за счет интеграции ИИ в действующие продукты и запуска новых сервисов с приоритетным использованием технологии.

В корпоративных процессах намечен переход к широкому применению ИИ в компании. Сотрудники получат доступ к ИИ-продуктам, ассистентами агентам, включая инструменты для написания кода и проведения встреч, персонального ассистента MOEX Insight. Запланировано развертывание платформенных компонентов для работы с ИИ.

Под каждую задачу стратегия предусматривает использование нескольких языковых моделей разных типов и размеров. Это обеспечивает гибкую настройку решений и отсутствие зависимости от одного поставщика.

Виктор Жидков, председатель правления «Московской биржи»: «Стратегия развития искусственного интеллекта задает четкий вектор внедрения и применения технологии. С его помощью Московская биржа предложит новый уровень клиентского опыта для участников рынка и пользователей «Финуслуг», а внутри группы — преобразует процессы на основе AI-first подхода. Понимая, что для развития финансового рынка искусственный интеллект — это долгосрочная инвестиция, мы намерены быть надежным партнером компаний-лидеров по внедрению ИИ-решений и драйвером совместных проектов, формирующих отраслевые стандарты».

В мае 2025 г. «Московская биржа» вошла в состав отраслевого клуба «Искусственный интеллект в финансовой отрасли», созданного Альянсом в сфере ИИ и «Ассоциацией ФинТех». В рамках его работы компания участвует в разработке первой в России единой методики оценки экономической эффективности внедрения технологий искусственного интеллекта.

