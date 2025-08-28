CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Исследование: какая техника, по мнению россиян, помогает учебе

«Ситилинк» узнал, какие гаджеты нужны современным школьникам для успешной учебы, сколько родители готовы на них потратить, и кто в семье принимает решение о покупке. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

В опросе онлайн-ритейлера «Ситилинк» к началу учебного года приняли участие 700 родителей школьников из крупнейших городов России.

siti1_700.jpg

Самыми несовместимыми с хорошей учебой гаджетами большинство родителей считают смартфон (67,3%) и игровую приставку (67%). Также они уверены, что планшеты (36,4%), телевизоры (38,7%) и умные колонки (22,9%) тоже отвлекают детей от учебы.

siti2_700.jpg

Дети к началу учебного года просят у родителей канцелярские принадлежности (32,1%), рюкзак (27,1%), а из техники – смартфон (27,6%). Также в топе у школьников ноутбук (18%), планшет (15,5%), компьютер (14,8%) и смарт-часы (10,4%).

siti3_700.jpg

Первые два пожелания детей – канцелярские принадлежности (41,9%) и рюкзак (30,4%) –родители готовы удовлетворить. Однако желания детей и планы родителей по покупке техники несколько расходятся: только 16,1% родителей собираются купить к началу учебного года смартфон, только 9,8% – планшет. Зато они собираются выбрать ребенку новые стол и стул для учебы (12,5%) и флешку (11,6%).

siti4_700.jpg

Судя по исследованию, решение о покупке техники к школе в семьях чаще всего принимают отцы (68,4%), маме последнее слово отдают 16,2% опрошенных, а доверить выбор ребенку согласны 7,6%.

Самыми важными характеристиками при выборе техники для учебы, по мнению родителей, являются процессор и оперативная память и качество экрана. При выборе смартфона также важны емкость аккумулятора и защищенный корпус, при этом известность бренда не играет большой роли.

siti5_700.jpg

Большинство респондентов (почти 36,8%) считают, что качество техники влияет на качество обучения, 34,6% уверены, что для школьных заданий достаточно самых базовых функций, а 26,1% отметили, что хорошая техника в первую очередь нужна для дополнительных занятий программированием и дизайном.

siti6_700.jpg

Что касается бюджетов, то большая часть респондентов (28,3%) планируют купить компьютер для учебы в пределах 60 тыс. руб., бюджет на смартфон для ребенка у большинства ограничен 20 тыс. руб. (38,1%), а на планшет готовы потратить до 30 тыс. руб. (20,5%).

siti7_700.jpg


Больше половины опрошенных (50,6%) не готовы покупать б/у технику и считают, что у их детей должно быть все новое, а 27% согласны купить детям подержанные девайсы, поскольку они быстро сломаются или ребенок попросит более современный гаджет, у 14,1% респондентов детям техника достается по наследству от взрослых.

siti8_700.jpg

Многие родители относятся к вопросу закупок к школе ответственно и покупают все необходимое за две-три недели до начала учебы (24,9%) или даже за один-два месяца (21,1%). Покупку техники многие совмещают с основными закупками (26,1%).

Результаты исследования показали, что многие (32,8%) продолжат делать закупки для учебы в течение всего года, как и покупать технику (44%).Тех, кто собирается запрыгнуть в последний вагон и решить эту задачу в последнюю неделю перед началом учебного года, оказалось 13%.

