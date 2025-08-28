CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Хоккейный клуб «Авангард» разместил ИТ-сервисы в «Публичном облаке» от «РТК-ЦОД»

Компания «РТК-ЦОД» (входит в группу компаний «Ростелеком») завершила проект по переносу цифровой инфраструктуры омского хоккейного клуба «Авангард» в «Публичное облако». Специалисты разместили ИТ-системы клуба на базе управляемого Kubernetes-кластера — это платформа для автоматического контроля и управления контейнеризированными сервисами. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Благодаря реализации решения ИТ-системы клуба, включая платформу онлайн-продаж билетов и атрибутики, работают стабильно даже при пиковых нагрузках — например, во время матчей и маркетинговых акций.

В рамках проекта команда «РТК-ЦОД» переработала монолитную информационную систему клуба в набор независимых микросервисов и автоматизировала процессы разработки, тестирования и развертывания с помощью CI/CD-практик. Специалисты также задействовали ключевые облачные сервисы: управляемые базы данных (DBaaS) с резервным копированием и оптимизацией, объектное хранилище S3, инструменты мониторинга и логирования. Для повышения надежности и оперативной поддержки компания «РТК-ЦОД» выделила ХК «Авангард» технического аккаунт-менеджера и подключила команду DevOps-инженеров, которые дежурят во время матчей и обеспечивают стабильную работу систем 24/7.

Результатом проекта стала полностью обновленная цифровая платформа ХК «Авангард» — масштабируемая, устойчивая к нагрузкам и более экономичная в поддержке. Новая инфраструктура соответствует требованиям по безопасности персональных данных, размещена в сертифицированном ЦОД уровня Tier III.

Александр Обухов, директор по продуктам «РТК-ЦОД»: «Стабильность работы информационных ресурсов во время матчей и горячих маркетинговых акций критически важна для клуба и болельщиков. Перед командой “РТК-ЦОД” стояла задача предложить комплексное и отказоустойчивое решение, которое обеспечит непрерывную работу сервисов в периоды пиковых нагрузок, автоматизирует сборку и выкладку новых версий цифровой платформы, а также поможет перейти на современную микросервисную архитектуру без простоев и рисков. Миграция информационных систем в “Публичное облако” помогла оптимизировать использование ресурсов и снизила затраты на поддержку».

Герман Чистяков, генеральный директор ХК «Авангард»: «Одна из ключевых задач нашего клуба — создание отличного сервиса для болельщиков во время игр и в самые важные периоды сезона. Помимо решений в области маркетинга, мы работаем над тем, чтобы клуб шел вперед в ИТ-сфере. Работа с командой “РТК-ЦОД” поможет нам выйти на новый уровень работы наших сервисов, которые будут ускорять процессы внутри организации. Это важный шаг как для нас, так и для нашего партнера. Уверен, что сотрудничество принесет только плюсы обеим сторонам».

