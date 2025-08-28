«1С-Рарус» создал медицинскую информационную систему для Клинико-диагностического центра РУДН

«1С-Рарус» разработал и внедрил в КДЦ РУДН медицинскую информационную систему на базе «1С:Медицина. Поликлиника». Проект направлен на соответствие услуг клиники современным требованиям законодательства. Благодаря внедрению новой системы, клиника оптимизировала процессы и вышла на новый уровень оказания медицинской помощи студентам и сотрудникам университета. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

Российское законодательство предъявляет к медицинским организациям множество требований, включая отказ от бумажных карт и переход к цифровому учету. С 1 января 2025 г. обязательно применение клинических рекомендаций, включающих перечень исследований, процедур и врачебных консультаций для каждого диагноза.

Исходя из этих предпосылок в КДЦ стартовал проект создания медицинской информационной системы (МИС). Проект поручили компании «1С-Рарус», уже реализовавшей ряд стратегических проектов интегрированного управления деятельностью университета на базе платформы «1С: Предприятие». Система разработана на базе «1С:Медицина. Поликлиника» редакции 3.

Результаты проекта

Разработана CRM-подсистема для управления записью на прием, включая регистрацию новых пациентов и клиентов на платные услуги, с функциями напоминания о записи и подтверждения визита. Система оптимизировала работу регистраторов.

Адаптированы типовые шаблоны медицинских документов под специфику деятельности КДЦ. Разработано 30 новых шаблонов, упрощающих переход врачей от бумажных носителей к цифровому формату. Особое внимание уделено удобству использования и минимизации времени заполнения.

Настроен автоматический обмен электронными листками нетрудоспособности с Социальным фондом России. Это исключает необходимость ручного ввода данных в систему СФР и сокращает время обработки информации.

Настроена интеграция системы «1С» с двумя лабораториями: «Инвитро» и CMD. Автоматизирован процесс заказа и получения результатов анализов. Результаты автоматически подгружаются в карту пациента и доступны для просмотра врачами во время приема через АРМ врача.

Настроена интеграция с сайтом КДЦ РУДН для записи на прием. Посетителям сайта доступны: список и графики врачей-специалистов, прейскурант и дополнительная информация о медицинских услугах.

Выполнена интеграция с комплексом онлайн-табло, отображающими расписание врачей на входе в КДЦ и у кабинетов врачей. Интеграция с системой контроля доступа позволяет врачу в расписании видеть информацию о прибытии пациентов в клинику и вызывать их, не выходя из кабинета.

Автоматически формируются списки на вакцинацию, в зависимости от доступных вакцин и графика вакцинации. Выполняется отдельное наблюдение за пациентами с определенными диагнозами благодаря внедрению карты диспансерного наблюдения.

Разработано мобильное приложение для абитуриентов для удаленного прохождения медосмотра перед заселением в общежитие. Приложение позволяет получить список необходимых врачей, загрузить результаты внешних исследований, записаться на сдачу крови и получить результаты анализов на следующий день.

КДЦ РУДН стал первым клиентом облачного сервиса «1С:Медицина через Интернет», с помощью которого данные размещаются в ЕГИС в сфере здравоохранения. Клиника своевременно выполнила требования регулятора и экономит на обслуживании и поддержке защищенного канала связи.

Анна Клименко, кандидат медицинских наук, директор Клинико-диагностического центра РУДН: «Наши пациенты экономят время и нервы – можно записаться на прием онлайн, быстро получить нужную услугу и пройти обязательные исследования. Врачи клиники сократили время на бумажную работу. Благодаря цифровизации мы вышли на новый уровень оказания медицинской помощи!».

Александр Квашин, кандидат экономических наук, директор по цифровизации РУДН: «Мы доверили техподдержку системы специалистам "1С-Рарус". Они обеспечивают стабильность работы МИС и помогают нашим пользователям разбираться с тонкостями работы в программе. Планируем запустить подсистему клинических рекомендаций и внедрить "1С:Больничная аптека", чтобы все соответствовало требованиям Минздрава и было по лучшим современным стандартам».