«Яндекс Браузер» научился автономно выполнять поручения пользователей с помощью «Алисы» в режиме ИИ-агента

«Яндекс Браузер» открыл прием заявок на альфа-тестирование первого в России бесплатного браузерного ИИ-агента — «Алисы», способной самостоятельно справляться с повседневными задачами разной сложности в интернете. Например, можно поручить «Алисе» собрать корзину продуктов в интернет-магазине. Пока она будет работать над задачей, пользователь сможет заниматься другими делами. Выполняя поручения, «Алиса» использует «Браузер» так же, как человек: выбирает на сайтах пункты меню, заполняет формы, нажимает курсором на ссылки, а в режиме рассуждений подробно описывает каждый свой шаг и показывает его пользователю. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

ИИ-агенты способны анализировать данные, адаптироваться к изменяющимся условиям и автономно решать задачи разной сложности. Достаточно дать ИИ-агенту поручение, а он сам поймет, как добиться результата.

Навыки ИИ-агента позволяют «Алисе» выполнять рутинные задачи за пользователей. Так, ей можно поручить собрать в интернет-магазине корзину продуктов с условием, чтобы общая сумма заказа не превышала заданный порог или чтобы это были самые выгодные товары в своих категориях. «Алисе» можно дать список с товарами и их количеством. Она изучит список, зайдет в «Поиск Яндекса», найдет и сравнит предложения разных интернет-магазинов, откроет наиболее подходящий по условиям сайт и поместит товары в корзину. Пользователю достаточно будет лишь оплатить заказ. Эту задачу он сможет давать «Алисе» всякий раз, когда придет время пополнить запасы продуктов. Ей можно задавать больше параметров для поиска товаров — например, поручить найти самые дешевые наушники определенной модели с оплатой в рассрочку и доставкой сегодня.

Участники альфа-тестирования могут поручить «Алисе» в режиме ИИ-агента и другие задачи, не связанные с покупками. Например, изучить десять самых свежих статей на сайте популярного СМИ и кратко пересказать главными тезисами, выбрать билеты на концерт или в театр, составить автомаршрут для путешествия по Карелии на выходных, отыскать в электронной почте письма от управляющей компании и подсчитать по ним общую сумму за ЖКУ, найти на «Кинопоиске» самые ожидаемые фильмы года в определенном жанре и добавить в закладки «Буду смотреть».

Благодаря навыкам ИИ-агента «Алиса» понимает, что отображается на веб-страницах и как с ними взаимодействовать. После получения в «Браузере» задачи от пользователя «Алиса» самостоятельно разбирает ее на отдельные подзадачи и решает, как лучше всего справиться с каждой из них, в какой последовательности и какая информация ей может понадобиться.

А еще «Алиса» в режиме ИИ-агента способна адаптироваться к изменениям на веб-страницах. Так, после редизайна интернет-магазина она сама найдет, где теперь находится поле для ввода промокода.

Во время альфа-тестирования пользователи «Браузера» одними из первых в России смогут попробовать новый способ решения задач в интернете с помощью ИИ-агента. Участники теста узнают, как она справляется с нетипичными задачами и как ведет себя на разных сайтах. Обратная связь от пользователей позволит еще лучше развить у «Алисы» навыки ИИ-агента и обучить ее как можно эффективнее решать конкретные задачи.

Чтобы попробовать возможности «Алисы» в режиме ИИ-агента, нужно оставить заявку на сайте «Браузера». При тестировании каждому пользователю доступно до 10 поручений в день.

