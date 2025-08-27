CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Искусственный интеллект
|

В Подмосковье будет работать земельный ИИ-патруль

В Московской области искусственный интеллект будет выявлять нецелевое использование земли, заброшенные объекты, а также участки, заросшие борщевиком. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Для этого в автомобили земельных инспекторов установят ИИ-комплексы, которые будут фиксировать нарушения прямо во время движения транспортного средства. Кроме того, нейросеть будет автоматически передавать данные в единую систему, интегрированную с Росреестром, анализировать информацию, обозначать объекты, на которых есть нарушение, и сразу направлять правообладателям уведомления, а в случае с борщевиком – штрафы. По техническим характеристикам и широте спектра нейросетевых алгоритмов комплекс не имеет аналогов в мире», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Новый ИИ-проект реализуется Мингосуправления Московской области совместно с региональным Министерством имущественных отношений.

Как отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов, реализация нового проекта с применением ИИ в мунземконтроле станет инструментом соблюдения требований земельного законодательства, значительно увеличит выявляемость нарушений, сократит объем работы с участками, где нарушений нет, одним словом, улучшит точность выполнения задач. Кроме того, при том же объеме мероприятий существенно возрастет сумма поступлений в бюджеты городских и муниципальных округов Подмосковья за счет повышения кадастровой стоимости, налогов и процедуры перераспределения участков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой

«Калашников» начал производство боевых БПЛА «Архангел»

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты

В России создан БПЛА, умеющий прокладывать по воздуху оптоволоконные линии связи

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

«Касперский» помог Интерполу в борьбе с киберпреступностью. Задержаны более тысячи подозреваемых

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: