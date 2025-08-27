CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в банках
|

«Почта Банк» перевел критическую инфраструктуру на zVirt

«Почта Банк» заместил решение вендора VMware, мигрировав ИТ-инфраструктуру, в том числе критический контур, на платформу zVirt. Решение Orion soft обеспечило компании быструю миграцию более 2000 виртуальных машин. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

«Почта Банк» — один из банков России с государственным участием. Компания выполняет поручения регуляторов, связанные с импортозамещением ПО для ИТ-инфраструктуры, в том числе КИИ. Для проекта по импортозамещению виртуализации специалисты банка разработали чек-лист из более чем 20 критериев, которым должно было соответствовать российское решение.

Наиболее критичным для «Почта Банка» было наличие функциональности для гибкого управления ресурсами кластера, аварийного перезапуска виртуальных машин, кластеризации, управления доменами хранения.

Помимо этого банку было важно наличие функциональности для резервного копирования и восстановления виртуальных машин, а также возможность интеграции механизмов бэкапа с используемой в компании СРК. Также специалисты компании оценили zVirt с точки зрения удобства администрирования.

На сегодняшний день внедрение zVirt в «Почта Банке» завершено. Общий объем инсталляции достигает 80 хостов, идет тиражирование решения. Решение от Orion soft является единственным решением по виртуализации в критическом контуре компании.

«Среди функциональности zVirt особенно актуальным для нас оказался мигратор с VMware. В нашем случае речь идет о тысячах виртуальных машин, и на механическую работу по их пересозданию мы потратили бы слишком много ресурсов. Кроме того, у нас были достаточно жесткие требования к техподдержке, к наличию SLA. Коллеги из Orion soft оправдали наши ожидания — они оперативно подключаются к задачам и помогают решать даже те вопросы, которые находятся на стыке виртуализации и других систем», — сказал Михаил Комстачев, директор по инфраструктуре и поддержке ИТ-сервисов «Почта Банка».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

«Калашников» начал производство боевых БПЛА «Архангел»

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты

В России создан БПЛА, умеющий прокладывать по воздуху оптоволоконные линии связи

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой

«Касперский» помог Интерполу в борьбе с киберпреступностью. Задержаны более тысячи подозреваемых

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: