Norbit HRM — корпоративная HR-платформа нового поколения

«Норбит» представил собственный продукт для автоматизации ключевых HR-процессов Norbit HRM. Комплексная система обеспечивает полный цикл найма от заявки на подбор до трудоустройства. Решение ускоряет и упрощает поиск специалистов, повышает конкурентоспособность в борьбе за таланты и способствует удержанию ценных сотрудников, минимизируя текучесть кадров и потерю экспертных знаний. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

На базе Norbit HRM компании из разных отраслей смогут полностью цифровизовать управление человеческими ресурсами. Продукт создан на платформе BPMSoft при участии экспертов HR-практики НОРБИТ. Решение имеет модульную структуру и позволяет адаптировать систему под задачи конкретного бизнеса, а для донастройки не требуется команда разработки.

В Norbit HRM целиком автоматизирован процесс подбора, в который включен не только HR-отдел. Рекрутерам доступны инструменты для массовой работы с кандидатами, парсинг, фильтрация, настраиваемые воронки. Нанимающие менеджеры имеют возможность согласовать заявку, проставить оценку или написать комментарий как в самой системе, так и через е-mail рассылку. Сотрудники службы безопасности и отдела компенсаций и льгот подключаются на отдельных этапах.

Norbit HRM интегрируется с другими внутренними и внешними системами: большинством платформ онлайн-рекрутинга, мессенджерами, календарями и почтой, АТС, сервисами для видеоконференций. Вся информация по взаимодействию с кандидатом и заказчиком сохраняется, при необходимости к ней можно обратиться для уточнения статуса или запуска дополнительных активностей. В распоряжении пользователей — возможности для развернутой аналитики и разноуровневой отчетности: можно использовать как встроенные шаблоны, так и кастомизируемые настраиваемые формы.

Norbit HRM не только оптимизирует подбор кандидатов и онбординг новичков, но и позволяет выстраивать долгосрочные HR-стратегии: вести карьерные цели, оценивать эффективность работы, планировать обучение и развитие сотрудников, формировать кадровый резерв. При автоматизации HR-процессов управленческие решения в компании принимаются быстрее и эффективнее, а также с соблюдением всех требований по обработке персональных данных. Отказоустойчивость и умеренные аппаратные требования помогают эффективно вести массовый набор и при этом экономить на инфраструктуре. В планах развития на 2026 г. — новые модули по обучению и мотивации, расчету премий.

Роман Гнатко, коммерческий директор «Норбит»: «Еще несколько лет назад многие компании откладывали автоматизацию HR, отдавая предпочтение модернизации других бизнес-подразделений. Сейчас это уже необходимость. Norbit HRM — комплексная система, подходящая как для массового, так и индивидуального подбора. С ее помощью мы сами нанимаем порядка 600 айтишников в год, что является действительно высоким показателем с учетом кадрового дефицита и высококонкурентного рынка».