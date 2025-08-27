Компания EFSOL запускает Metrika42 Premium — решение для комплексной оптимизации производительности системы «1С»

Компания EFSOL представила новый продукт — Metrika42 Premium, комплексное решение для оптимизации производительности системы «1С». Продукт Metrika42 Premium направлен в первую очередь на повышение эффективности работы «1С». Сервис предлагает организациям комплекс услуг для диагностики, оптимизации и постоянного мониторинга производительности «1С». Таким образом, это решение позволяет избежать привлечения сторонних специалистов и найма дополнительных сотрудников. Об этом CNews сообщили представители EFSOL,

Metrika42 Premium обеспечивает ежемесячно полный цикл мероприятий, который начинается с аудита производительности системы «1С» и заканчивается ее последующей оптимизацией на основе актуальных и точных данных о состоянии инфраструктуры на данный момент.

Решение ориентировано на компании, сталкивающиеся с проблемами медленной работы «1С», а также на те организации, которые стремятся повысить эффективность работы своей системы, а также оперировать в любой момент точными данными о метриках производительности «1С» и состоянии инфраструктуры.

Одной из ключевых особенностей Metrika42 Premium является круглосуточный мониторинг системы с автоматическими уведомлениями на электронную почту или Telegram о падении производительности и аномальной нагрузке на сервера.

Продукт использует международный стандарт APDEX для оценки времени отклика системы, что позволяет точнее отслеживать ее производительность в динамике, а также предлагает детализированные отчеты и автоматический анализ запросов и ошибок «1С», конфликтов блокировок и взаимоблокировок. Все эти функции позволяют быстро выявлять узкие места и устранять их без необходимости в дополнительном вмешательстве со стороны ИТ-подразделений.

Metrika42 Premium включает в себя автоматический анализ производительности, который помогает диагностировать проблемы, такие как долгие запросы или конфликты блокировок и взаимоблокировок, а также предоставляет подробные отчеты со списком найденных проблем в порядке их влияния на производительность. Регулярные отчеты позволяют пользователям принимать обоснованные решения для улучшения работы системы без углубления в технические детали.

Metrika42 Premium не ограничивается лишь анализом инфраструктуры, но и охватывает ключевую область — код «1С». Продукт включает инструменты для статического анализа кода, что позволяет выявлять ошибки, уязвимости и дублирование, а также управлять качеством кода на протяжении всего его жизненного цикла.

Интеграция с DevTools42 помогает не только оптимизировать серверные ресурсы, но и повысить эффективность работы системы, исключая потенциальные проблемы, связанные с неэффективным кодом. Такой комплексный подход обеспечивает более точную диагностику и улучшение производительности системы «1С» в целом.

Использование Metrika42 Premium не только позволяет улучшить производительность системы «1С», но и снижает финансовые риски. Постоянный мониторинг и оперативное устранение сбоев помогают минимизировать влияние технических проблем на бизнес-процессы, обеспечивая бесперебойную работу компании.