CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Электроника
|

«Элар» продолжает формировать «Электронный архив ЯНАО»: оцифровано более 62 тысяч страниц документов

Компания «Элар» завершила очередной этап цифровизации муниципальных архивов Ямало-Ненецкого автономного округа, создав электронные копии более 62 тыс. страниц архивных документов и загрузив их в государственную информационную систему «Электронный архив ЯНАО». Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Сотрудничество «Элар» с округом стартовало в 2012 г., когда были реализованы первые проекты по созданию информационного ресурса на основе электронных копий документов постоянного срока хранения. Сегодня работы продолжаются: в 2024–2025 гг. компания продолжает способствовать расширению электронного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа.

Оцифровка архивных документов велась на профессиональных сканерах, предназначенных для бережного и безопасного сканирования любых типов документов — от сшитых дел до широкоформатных и плёночных носителей. Производственный цикл включал проверку и подготовку документов, сканирование, обработку и индексирование образов, а также загрузку массива в государственную систему.

Проект в ЯНАО стал еще одним шагом к формированию единого электронного архива региона, обеспечивающего сохранность исторически и социально значимых документов и современный доступ к ним в цифровой форме.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

«Калашников» начал производство боевых БПЛА «Архангел»

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой

В России создан БПЛА, умеющий прокладывать по воздуху оптоволоконные линии связи

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты

«Касперский» помог Интерполу в борьбе с киберпреступностью. Задержаны более тысячи подозреваемых

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: