CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности Цифровизация Внедрения
|

Axoft защитил демозону с помощью Ideco NGFW

Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft завершил проект миграции собственной демозоны с решения Check Point на российский межсетевой экран Ideco NGFW. Внедрение продукта позволит повысить информационную безопасность демозоны компании, обеспечить соответствие требованиям регуляторов, оптимизировать сетевую инфраструктуру, в том числе снизить нагрузки на нее, реализовать централизованное управление и возможность интеграции с российскими решениями. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

В целях реализации программы по усилению технологического суверенитета, соответствия требованиям регуляторов, повышения уровня кибербезопасности, производительности и масштабируемости демозоны компании было принято решении о переходе с зарубежного решения Check Point на межсетевой экран нового поколения российского производства. Для пилотирования было выбрано решение Ideco NGFW как комплексная платформа для защиты корпоративной сети, сочетающая глубокий анализ трафика и соответствие российским стандартам.

Пилотный проект, цель которого – проверить работу решения в «боевых» условиях без риска для основной сети – был реализован технической командой Axoft и проходил в несколько этапов. На первом проведены подготовка демозоны и развертывание решения с вариантами установки: виртуальная машина и аппаратный шлюз. Далее реализована базовая настройка продукта, в том числе политик безопасности, проведена интеграция с Active Directory для аутентификации пользователей. На следующем этапе был протестирован функционал, проведена оценка результатов по критериям производительности, безопасности, удобства управления.

По итогам пилотирования решение Ideco NGFW было рекомендовано для введения в промышленную эксплуатацию. Техническая команда Axoft провела полномасштабное развертывание системы с переходом в штатный режим, осуществив миграцию и мониторинг решения. В результате демозона компании получила защищенную сеть с централизованным управлением угрозами.

«Мы завершили проект импортозамещения в рамках нашей демозоны, реализовав успешную миграцию с Check Point на российское решение NGFW Ideco. Данная замена позволит предоставить нашим партнерам и их заказчикам, а также вендорам распределенный доступ к ресурсам демозоны, усилить ее защиту подключением двухфакторной аутентификации, ускорить реакцию со стороны отдела сетевой ИБ на предоставление доступа как инженерам компании, так и внешним заказчикам, оперативно решать внутренние инциденты», – сказал Станислав Навсегда, руководитель отдела сетевой безопасности и аудита компании Axoft.

«В ходе проекта миграции мы получили бесценный опыт эксплуатации решения, который готовы транслировать «в рынок». В последнее время к нам часто приходят партнеры с подобными задачами, в частности – с вопросом по миграции с Check Point: есть ли кейсы, насколько переход безболезненный. Теперь у нас есть практический опыт эксплуатации решения вендора в рамках боевой инфраструктуры, и мы готовы им делиться», – сказал Александр Котов, руководитель направления по развитию бизнеса ИБ компании Axoft.

«Мы понимаем, насколько важна для Axoft безопасность и соответствие требованиям регуляторов. Выбор Ideco NGFW для защиты – это важный шаг к укреплению технологического суверенитета и обеспечению безопасности критической инфраструктуры. Ideco NGFW обеспечивает не только надежную защиту от современных киберугроз, но и оптимизацию сетевой инфраструктуры, централизованное управление и интеграцию с российскими решениями», – отметил директор Ideco Дмитрий Хомутов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

«Калашников» начал производство боевых БПЛА «Архангел»

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой

В России создан БПЛА, умеющий прокладывать по воздуху оптоволоконные линии связи

Михаил Левинский, «Лаборатория Касперского»: Тренд на безопасность и экономию в обслуживании создает спрос на тонкие клиенты

«Касперский» помог Интерполу в борьбе с киберпреступностью. Задержаны более тысячи подозреваемых

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — орнаментам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: