AIOps-платформа Artimate вошла в портфель компании «Инфосистемы Джет»

Компания «Инфосистемы Джет» расширила свой портфель решений, включив в него платформу Artimate от российского разработчика «Пруфтек ИТ». Об этом CNews сообщили представители «Пруфтек ИТ».

Artimateроссийская AIOps-платформа, предназначенная для интеллектуального анализа событий, поступающих из всех систем ИТ-мониторинга. Платформа использует технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, чтобы отфильтровать лишние оповещения и выделить только действительно важные инциденты. Artimate автоматически коррелирует события из разных систем, обогащает их полезным контекстом, определяет первопричины и выдает рекомендации, снижая нагрузку на персонал и обеспечивая стабильную работу критичных бизнес-сервисов.

Обе стороны убеждены в успешности сотрудничества, в рамках которого технологическая инновационность Artimate и инженерная экспертиза «Инфосистемы Джет» позволят реализовать комплексные проекты, направленные на обеспечение бесперебойной работы ИТ-инфраструктуры заказчиков.

«Мы рады началу сотрудничества с компанией «Инфосистемы Джет», одним из наиболее авторитетных игроков на рынке системной интеграции. Появление Artimate в портфеле такого партнера — это важный шаг для масштабирования нашей платформы и расширения ее присутствия в инфраструктурах крупных заказчиков. Уверен, что наша совместная работа позволит повысить надежность и управляемость ИТ-сред заказчиков, сделав их более устойчивыми к инцидентам и сбоям», — отметил Дмитрий Кошкин, директор по развитию Artimate.

«Платформа Artimate усиливает наш портфель за счет мощных инструментов интеллектуального анализа. Она агрегирует события из разных источников и с помощью алгоритмов машинного обучения помогает быстро локализовать проблему, отсекая лишние сигналы и фокусируя внимание на действительно важных инцидентах. В отличие от многих решений на рынке, где ИИ — это скорее опция, здесь аналитика — это ядро. Для наших заказчиков это означает выход на новый уровень зрелости ИТ-операций: меньше простоев, быстрее реакция на сбои и более устойчивое поведение инфраструктуры», — отметил Алексей Акопян, руководитель направления мониторинга компании «Инфосистемы Джет».

