В АЛРОСА выбрали СУБД Tantor Postgres – прошел этап тестирования

Компания «Тантор Лабс», разработчик российских систем управления базами данных, и АК «АЛРОСА» провели нагрузочное тестирование российской СУБД Tantor Postgres в связке с платформой «1С: Предприятие». В ходе тестирования была имитирована одновременная полноценная работа 700 пользователей. Весь проект занял около полутора месяцев, включая подготовительные работы. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Целью проекта была комплексная проверка производительности, стабильности и отказоустойчивости связки СУБД Tantor Postgres (в редакции Special Edition 1C) и «1С:Предприятие» в условиях, максимально приближенных к реальным производственным задачам АЛРОСА. В ходе тестирования была смоделирована одновременная полноценная работа 700 пользователей, что соответствует ожидаемой пиковой нагрузке на корпоративные системы компании, а уже в 2026-2027 гг. планируется провести нагрузочный тест на 4000 пользователей. Особое внимание в ходе тестирования уделялось показателю APDEX (Application Performance Index) – индустриальному стандарту для оценки удовлетворенности пользователей откликом системы. СУБД Tantor Postgres продемонстрировала результат, соответствующий уровню «Отлично» (значение выше 0,94), что подтверждает комфортную работу пользователей даже при экстремальной нагрузке. Система функционировала без сбоев на протяжении всего теста, подтвердив свою готовность к работе в высоконагруженных промышленных средах. В ходе тестирования подтверждено: совместная работа программного стека «1С» и СУБД Tantor Postgres способна обеспечивать требуемый уровень производительности и устойчивости для крупномасштабного бизнеса. Все показатели соответствовали заявленным ожиданиям, а возникшие отклонения были проанализированы и оперативно устранены.

Весь проект, включая подготовку тестовых сценариев, настройку инфраструктуры, проведение тестов и анализ результатов, занял около полутора месяцев. СУБД Tantor Postgres, включенная в реестр отечественного ПО Минцифры, была выбрана после всестороннего анализа и практической апробации как полностью соответствующая отраслевым требованиям и требованиям компании. Положительную роль сыграл предыдущий опыт сотрудничества АЛРОСА с «Группой Астра» по ряду проектов, в частности, по внедрению операционной системы Astra Linux.

В рамках стратегической программы импортозамещения к 2028 г. в АЛРОСА планирует полностью перейти на отечественные программные решения, заменив зарубежные ERP- системы на продукты на платформе фирмы «1С».

«Результаты нагрузочного тестирования с 700 пользователями и высокий показатель APDEX являются убедительным доказательством зрелости и готовности Tantor Postgres к работе в самых требовательных корпоративных средах. Мы рады, что АЛРОСА выбрала нашу СУБД для таких серьезных испытаний. Успех проекта подтверждает, что Tantor Postgres – это надежная и производительная российская альтернатива для сопровождения критически важных приложений на платформе "1С:Предприятие"», — отметил Вадим Яценко, генеральный директор компании «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра»).

«Для АЛРОСА критически важна стабильная и эффективная работа наших учетных систем. Успешно проведенное нагрузочное тестирование связки "1С:Предприятие" с СУБД Tantor Postgres дает нам уверенность при рассмотрении Tantor Postgres как перспективного варианта для нашей ИТ-инфраструктуры», – отметила Яна Яремчук, руководитель проектного офиса «1С» АК «АЛРОСА».