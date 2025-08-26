Россия и Узбекистан запустили трансграничный электронный документооборот

Завершен совместный пилотный проект трансграничного юридически значимого электронного документооборота между Россией и Узбекистаном. Новый цифровой маршрут открыт для первых участников и уже доказал свою эффективность как в бизнес-практике, так и в рамках межгосударственного взаимодействия. Об этом CNews сообщили представители ООО «Компания Тензор».

Проект реализован при участии: Федеральной налоговой службы России» Налогового комитета Республики Узбекистан» российских и узбекских операторов трансграничного ЭДО: компании «Тензор» (система Saby) и Научно-информационного центра «Янги технологиялар»; операторов проверки иностранных электронных подписей: аккредитованного УЦ «Газинформсервис» (Россия) и Центра научно-технических и маркетинговых исследований UNICON.UZ (Узбекистан).

Ключевым достижением пилота стало создание организационной, правовой и технологической основы для взаимного признания электронных подписей при обмене товаросопроводительными документами. Это позволило бизнесу двух стран подписывать и получать юридически значимые документы в цифровом виде — быстро, безопасно и с соблюдением законодательства обеих сторон.

В рамках пилотного проекта операторы «Газинформсервис» и UNICON.UZ обеспечили проверку электронных подписей в роли доверенной третьей стороны, что позволило легализовать товаросопроводительные документы для бизнеса и налоговых органов обеих стран. Электронный формат сократит срок подписания с недель до минут, повысив операционную эффективность и оборачиваемость средств. Учитывая, что Узбекистан не входит в ЕАЭС, проект стал важным шагом к расширению практики международного признания электронной подписи и формированию основ ЭДО во внешней торговле.

Компания «Тензор», один из крупнейших операторов ЭДО в России и разработчик системы Saby, выступила технологическим лидером проекта со стороны России. Она предоставила свою инфраструктуру для безопасной передачи и гарантированного получения электронных документов между контрагентами двух стран.

«Для бизнеса это, в первую очередь, вопрос скорости и экономии. Юридически значимый электронный документооборот с Узбекистаном сокращает время подписания и обмена УПД с недель до минут. Это кардинально ускоряет все логистические и финансовые процессы: быстрее проходят отгрузки, закрываются сделки и принимается НДС к вычету», — сказала Елена Загребова, руководитель направления ЭДО компании «Тензор».

Рынок отреагировал на проект с большим интересом: компании охотно включались в пилот, подтверждая готовность к переходу на цифровой формат взаимодействия. Это особенно актуально на фоне интенсивного товарооборота: по итогам I квартала 2025 г. внешнеторговый оборот Узбекистана составил $17,3 млрд, а Россия занимает второе место среди торговых партнеров страны.

«Мы быстро собрали компании для пилота — спрос оказался выше ожидаемого. Это говорит о готовности рынка России и Узбекистана к переходу на трансграничный ЭДО», — сказала Елена Загребова.

Пилотный обмен осуществляется с использованием электронных подписей, выданных в стране каждой из сторон. Проверка подписи осуществляется доверенной третьей стороной, что делает документы юридически значимыми как в России, так и в Узбекистане.

Параллельно «Тензор» продолжает развитие цифровой инфраструктуры — в планах поддержка обмена универсальными корректировочными документами (УКД), неформализованными документами, а также внедрение электронных товарно-транспортных накладных (e-CMR).

«Компании получают не просто технологический инструмент, а реальное конкурентное преимущество за счет снижения операционных издержек и повышения оборачиваемости капитала», — сказала Елена Загребова.