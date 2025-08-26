ITGlobal.com зафиксировал рост спроса на независимые комплексные IT-решения

Международный облачный провайдер и системный интегратор ITGlobal.com, входит в корпорацию ITG, проанализировал клиентские обращения за последние шесть месяцев и выделил пять направлений с наибольшим ростом спроса. Лидерами стали платформа виртуализации vStack и поставка лицензионного ПО — по каждому направлению запросы выросли в полтора раза. Об этом CNews сообщили представители ITGlobal.com.

Структура спроса изменилась кардинально. Если раньше клиенты чаще обращались за разовыми услугами, то теперь ищут комплексные решения для цифровой трансформации.

Платформа виртуализации vStack показала 50-процентный рост запросов. Компании переходят на российское решение, которое заменяет зарубежные аналоги и обеспечивает полный контроль над ИТ-инфраструктурой. Аналогичный рост — 50% — зафиксирован по поставке лицензионного ПО. Организации формируют новые программные экосистемы и активно закупают лицензии для обеспечения легальности используемых решений.

На третьем месте — поставка оборудования с приростом 29%. Компании обновляют серверные мощности и сетевую инфраструктуру, готовясь к увеличению нагрузок и расширению бизнеса.

Четвертое место занимает платформа SimpleOne с ростом 28%. Автоматизация внутренних процессов становится приоритетом для компаний, стремящихся повысить эффективность работы подразделений.

Замыкает пятерку лидеров аудит ИТ-инфраструктуры — запросы выросли на 25%. Руководители хотят понимать текущее состояние своих систем перед принятием решений о модернизации или миграции.

Отдельно стоит отметить 20-процентный рост спроса на профессиональную техническую поддержку. Компании готовы платить за гарантированное время реакции и качество обслуживания.

«Анализ выявил зрелый, стратегический подход бизнеса к управлению ИТ. Если раньше клиентов интересовали западные решения, то теперь более половины обращений касается сразу российских продуктов. Компании активно перестраивают свою технологическую основу, делая ставку на суверенитет, легальность, надежность и операционную эффективность. Это формирует устойчивый спрос не на разовые услуги, а на долгосрочное партнерство с интеграторами, способными предоставить экспертизу и комплексные решения», — сказал Василий Белов, исполнительный директор ITGlobal.com.

Тенденции показывают, что ИТ-инфраструктура превращается из вспомогательного инструмента в стратегический актив компаний. ITGlobal.com планирует расширять экспертизу в растущих направлениях и развивать новые компетенции для поддержки клиентов в цифровой трансформации.