МТС прокачала мобильный интернет в районе медицинских учреждений в Павлово Нижегородской области

МТС расширила телеком-инфраструктуру в городе Павлово. Скорость мобильного интернета выросла на треть в районе медицинских учреждений. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В городе Павлово специалисты МТС запустили дополнительную LTE-базовую станцию. В результате скорость мобильного интернета выросла в районе центральной районной больницы, родильного дома, стоматологической поликлиники.

Улучшение качества связи оценят медики, пациенты и гости медицинских учреждений, а также жители ближайших домов на улицах Комунны, Кооперативной, Советской. Новое телеком-оборудование не только разгрузило имеющуюся сеть, но и дало возможность абонентам с еще большим комфортом пользоваться цифровыми сервисами на территории лечебных учреждений.

«Современному врачу крайне важно поддерживать постоянную связь с коллегами и пациентами, оперативно обмениваться необходимой информацией, изучать специализированную литературу. Для пациентов больниц интернет зачастую становится главным инструментом для общения с семьей и друзьями, поддерживая эмоциональную связь и снижая чувство изоляции. МТС активно развивает инфраструктуру связи в регионе, уделяя особое внимание медицинским учреждениям», — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.