Argo.Tech внедрила СХД в «Объединенную судостроительную корпорацию»

Argo.Tech внедрила СХД на базе программного комплекса Storage в «Объединенную судостроительную корпорацию» (ОСК), превзойдя зарубежные и российские аналоги по производительности в два раза.

Система хранения данных на базе программного комплекса Storage продемонстрировала производительность в более чем два раза превышающую аналогичные решения. Данный результат стал возможным благодаря подходу Storage Node Appliance — это готовый к эксплуатации, протестированный и оптимизированный узел, с полной совместимостью программного комплекса хранения данных Storage by Argo.Tech и оборудования.

Программный комплекс Storage, позволил собрать в единой системе полезный объем размером в 1,1 ПБ (петабайт, что эквивалентно более чем 1 млн гигабайт), предназначенный для резервного копирования серверной инфраструктуры ОСК через Veeam Backup.

Конфигурация системы включает пул HDD (жестких дисков) с SSD-кэшем (твердотельными накопителями, которые обеспечивают высокую скорость доступа к данным) с использованием Fibre Channel (высокоскоростной сетевой стандарт для передачи данных), что обеспечило ОСК высокую скорость и надежность обработки данных. А применение технологии многопутевого доступа к ресурсам показало отличную скорость передачи данных.

В процессе внедрения специалисты Argo.Tech устранили сложности, связанные с ошибкой в драйвере FC-адаптеров QLogic, которая вызывала циклические перезагрузки. После обращения заказчика к разработчику и отправки дампа памяти (снимка состояния системы на момент ошибки) команда Argo.Tech разработала патч (обновление для исправления ошибки), устраняющий эту проблему. Также было предоставлено обновление с расширенным мониторингом, что позволило специалистам ОСК отслеживать ключевые показатели системы в реальном времени.

«Наше решение не только повысило отказоустойчивость инфраструктуры заказчика, но и значительно расширило ее функциональные возможности. Это позволяет нам уверенно говорить о превосходстве наших технологий над аналогами», — отметил Андрей Кучинский, генеральный директор Argo.Tech.

На текущий момент система работает стабильно, справляясь с нагрузками как резервного копирования, так и виртуальной среды.

