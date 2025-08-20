Acer представил новые игровые аксессуары из серии Nitro

Компания Acer представила новую игровую периферию: беспроводную мышь OMR402 и беспроводную клавиатуру OKR400 из серии Nitro. Обе новинки получили три режима подключения и могут гарантировать стабильную связь в каждой из них. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Беспроводная мышь Acer OMR402

В OMR402 установлен передовой оптический сенсор PAW3395, позволяющий регулировать разрешение в пределах 600/800/1600/2400/4800/10000/16000/26000 DPI. Широкий диапазон настроек помогает адаптировать мышь под разные задачи: от размеренных игр-пазлов до динамичных шутеров, где важна скорость реакции.

На корпусе мыши расположено пять кнопок: кроме левой, правой и колеса прокрутки, имеются еще две боковые: «Вперед» и «Назад». Также предусмотрены переключатель питания/режимов подключения, кнопки изменения уровня DPI и сопряжения по Bluetooth. Ресурс нажатий: до 80 млн. Дополнительные конфигурации доступны через ПО, для их хранения используется 4 МБ встроенной памяти.

Модель поддерживает три режима подключения: проводное через 1.5-метровый кабель USB-A, а также беспроводное через USB-ресивер 2.4 ГГц или Bluetooth v5.1. Стабильная связь во время игры обеспечивается в каждом из этих режимов, рабочая дистанция — до 10 метров. Благодаря аккумулятору на 300 мАч мышь работает до 20 часов без подзарядки. Лёгкий симметричный корпус обеспечивает комфортное управление как для левшей, так и правшей.

Беспроводная клавиатура Acer OKR400

Игровая клавиатура OKR400 получила раскладку на 68 клавиш, включая 12 мультимедийных Fn+. Механические линейные переключатели гарантируют отзывчивый отклик, технология NKRO 100% предотвращает залипание клавиш во время игры. Кейкапы выполнены из прочного PBT-пластика. Ресурс нажатий — до 20 млн.

Как и OMR402, клавиатура может подключаться через кабель USB-A длиной 165 см либо через USB-ресивер 2.4 ГГц и Bluetooth v5.0. Стабильная связь на расстоянии до 10 метров позволяет свободно выбирать место для работы. Литий-полимерный аккумулятор 1500 мАч продержится не один матч.

Стильный дизайн клавиатуры дополняет синяя подсветка. Яркость регулируемая, доступны значения 0%-25%-50%-75%-100%.

Новые игровые клавиатура и мышь из серии Nitro станут надежным подспорьем для тех, кто стремится прокачать свои навыки. Три режима подключения обеспечат стабильную связь и моментальный отклик, позволяя действовать точно и быстро. Гибкие настройки помогут адаптировать устройства индивидуально под потребности пользователя и требования разных игровых форматов.

Новинки доступны для заказа в Merlion.