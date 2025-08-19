Модульные ЦОД «Датарк» позволили значительно сократить запуск ИТ-инфраструктуры МПК «Атяшевский»

Компания «Датарк» поставила два модульных центра обработки (МЦОД) данных для МПК «Атяшевский», который входит в ГК «Талина». Благодаря этому предприятие смогло запустить новую ИТ-инфраструктуру в максимально сжатые сроки. Реализация проекта заняла менее полугода, а интеграция прошла без остановки производственных процессов. Интегратором в проекте выступил центр сетевых решений «Инфосистемы Джет». Об этом CNews сообщили представители «Датарк».

Внедрение модульных ЦОДов стало частью стратегии цифровой трансформации и модернизации ИТ-сервисов агрокомплекса. Каждый из МЦОДов выполнен в формате защищенного уличного модуля, устойчивого к внешним воздействиям и пригодного для круглогодичной эксплуатации на открытых промышленных площадках. Инфраструктура рассчитана на установку девяти полноразмерных телекоммуникационных шкафов в каждом блоке. При этом суммарная проектная мощность одного модуля превышает 100 кВт.

Оба МЦОДа построены на базе решений Datark OPTIMOD и оснащены фреоновыми прецизионными кондиционерами со встроенными пароувлажнителями. Архитектура решений учитывает требования энергоэффективности, промышленной безопасности и высокой степени эксплуатационной готовности. Общая проектная мощность решений позволяет поддерживать работу корпоративных ERP-систем, цифровых платформ управления производством и систем безопасности.

«В промышленной среде важно не просто поставить готовое решение, а точно встроить его в существующий технологический ритм. Мы ориентировались на реальные сценарии эксплуатации. Поэтому всё в проекте — от архитектуры до режимов охлаждения — подбиралось с учетом специфики объекта и требований к непрерывности процессов», – рассказал менеджер по работе с ключевыми заказчиками «Датарк» Михаил Шумай.

По словам руководителя направления ЦОД центра сетевых решений «Инфосистемы Джет» Всеволода Воробьева, одной из ключевых задач стало обеспечение высокой скорости работы и отказоустойчивости систем заказчика.

«В агропромышленном комплексе используется набор взаимосвязанных систем управления производством, и с каждым годом объемы обрабатываемой информации растут. Вместе с командой «Датарк» мы создали два одинаковых ЦОДа в разных локациях. За счет геораспределения ЦОДов обеспечивается резервирование информации, при этом отказоустойчивые системы электроснабжения и холодоснабжения позволяют минимизировать риски простоев производства. Благодаря модульному подходу мы реализовали проект с нуля всего за несколько месяцев и можем в дальнейшем тиражировать решение», — сказал Всеволод Воробьев.