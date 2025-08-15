CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

В МФТИ разработали цифровой комплекс для автоматизации производства

Студенты Московского физико-технического института создали систему Factory Director – программно-аппаратный комплекс для автоматизированного мониторинга промышленного оборудования и персонала, прогнозирования техобслуживания и анализа. Разработка повысит эффективность производственных процессов на предприятиях до 10%. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Потенциальные пользователи разработки – крупные производства с автоматизированным оборудованием. В мае 2025 г. система уже была внедрена на российской фабрике «Ахмад Ти».

Новый продукт решает ключевые задачи производственной цифровизации: за счет встроенной библиотеки инструкций и контекстных подсказок в интерфейсе упрощает обучение персонала и обеспечивает детектирование и расследование инцидентов благодаря системному мониторингу, журналам событий и аналитике причин простоев. Программа интегрирует данные в единую систему, дополняя сбором статистики и автоматической генерацией отчетности для оперативных управленческих решений.

«Factory Director совмещает в себе элементы ERP, MES, SCADA, MDC и ТОиР. Система состоит из программной и аппаратной части. Первая включает в себя устройства сбора и передачи информации, спроектированные нашей командой, и сервера для хранения информации. Вторая часть обеспечивает доступ к данным через веб-интерфейс, индивидуально настроенный под каждую роль на производстве», – сказал студент ФРКТ МФТИ Алексей Зенькович.

Платформа построена на базе Docker с backend-частью на Django, frontend-частью на React и с использованием PostgreSQL, Redis, ClickHouse в качестве СУБД и брокеров данных, что делает ее масштабируемой и готовой к промышленной эксплуатации.

По словам разработчиков, ключевая особенность нового комплекса – возможность получать информацию о производстве и реагировать на события, используя передовые технологии, такие как fog computing.

«Дополнительно мы внедрили элементы геймификации, чтобы мотивировать персонал и сделать работу с системой более понятной и вовлекающей – сотрудники получают визуальные достижения, метрики прогресса и прозрачную обратную связь в режиме реального времени», – сказал Алексей Зенькович.

В ближайшее время команда планирует интегрировать новые ИИ-решения для автоматизации процессов на производствах, что сделает систему мощнее и удобнее для операторов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Надежность и инновации: как брокер ВТБ развивает мобильное приложение

В России разработаны стандарты для перехода критической инфраструктуры на российские чипы и электронику

Илья Батай, ИТ-директор банка «Синара»: На рынке появляются отдельные независимые решения, но в промышленных масштабах использовать их пока страшно

Второй по величине британский продавец компьютеров после банкротства сменил хозяина и теперь торгует мебелью и садовым инвентарем

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» — лидер рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса по версии CNews Market

CNews Analytics опубликовал топ-35 игроков российского рынка ИИ-решений

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще