Оборудование производителя лазерных решений VPG LaserONE включено в реестр российской промышленной продукции

Российский производитель лазерных решений VPG LaserONE (входит в кластер «СФ Тех» ГК Softline) сообщил о внесении своего лазерного оборудования в реестр отечественной продукции Минпромторга. В перечень были включены иттербиевые волоконные лазеры YLR-500-U-R-SM (реестровый №10679529) и YLR-6000-U-R (реестровый №10679530).

YLR-500-U-R-SM — это самый компактный в отрасли непрерывный одномодовый волоконный лазер мощностью 500 Вт, объединяющий в себе последние достижения в мире лазерных технологий. Малый диаметр световой жилы 10 или 14 мкм обеспечивает высочайшее качество пучка M²<1.05 и возможность сфокусировать мощное лазерное излучение в наиболее узкий из возможных пучков.

Система внутренней самодиагностики, традиционно высочайшая надежность компонентов, кратковременная (<0,5%) и долговременная стабильность по мощности, низкая вероятность отказа и большой гарантийный срок обеспечивают максимальную воспроизводимость, уверенность и контроль над ответственным производством. Благодаря этим свойствам одномодовые волоконные лазеры активно используются для 3D-печати металлом по технологии SLM (Selective Laser Melting — селективное лазерное плавление). Система внутренней самодиагностики, надежность компонентов, долговременная стабильность по мощности и большой гарантийный срок обеспечивают максимальную уверенность и контроль над ответственным производством.

Лазер соответствует международному стандарту RoHS (ограничивает использование опасных веществ в оборудовании) и требованиям электромагнитной совместимости по действующим российским и международным стандартам. Это облегчает интеграцию лазеров в систему производства и сводит к минимуму вероятность сбоя, что особенно важно в процессе 3D-печати, где изготовление каждой детали занимает длительное время и не допускается ни одного дефекта.

Иттербиевый волоконный лазер YLR-6000-U-R мощностью 6 кВт — самый мощный в линейке YLR-(U)-R. Лазер со встроенным осушителем обеспечивает надежную работу даже при высокой влажности (до 90%). Оснащен защитой от обратного отражения и системой самодиагностики в режиме 24/7. Лазер в легком и компактном корпусе имеет КПД более 40% (при работе от розетки) и может применяться для 2D/3D-резки металла, точечной и стыковой сварки, наплавки и SLM-печати, прецизионной обработки, термоупрочнения, а также сверления отверстий и обработки алюминия, меди и других высокоотражающих материалов.

На сегодняшний день более 45 наименований товаров, выпускаемых VPG LaserONE, официально включены в список продукции российского происхождения согласно Постановлению Правительства РФ №719. Компания продолжает активную работу по сертификации и до конца 2025 г. планирует включить в реестр большую часть ассортимента выпускаемого оборудования.

«Включение наших лазеров в реестр Минпромторга — не просто формальность. Это признание того, что VPG LaserONE сегодня — полностью отечественное высокотехнологичное производство, способное обеспечить страну инновационным оборудованием. Мы разрабатывали и выпускали свои лазеры в России всегда, но с сентября 2024 г., после присоединения к ГК Softline, мы стали на 100% российской компанией. Это расширяет наши возможности и возможности наших партнеров для участия в государственных тендерах, что позволит поддерживать отечественные проекты и вносить вклад в технологическое суверенитет страны. Наше оборудование соответствует мировым стандартам качества — и мы рады, что теперь оно официально признано продуктом национальной промышленности», — сказал Николай Евтихиев, генеральный директор VPG LaserONE.