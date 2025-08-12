«АтомИнтелМаш» включен в реестр малых технологических компаний

Предприятие «АтомИнтелМаш» прошло процедуру получения статуса малой технологической компании и включено в реестр МТК, который ведет Минэкономразвития России. Об этом CNews сообщили представители ОЭЗ «Дубна».

Данный статус дает резидентам возможность привлекать инвестиции на конкурентной по сравнению с обычными компаниями основе, более эффективно реализовывать свои проекты.

Среди основных направлений деятельности ООО «АтомИнтелМаш» – создание робототехнических комплексов для роботизации промышленных производств, конструирование и изготовление нестандартного оборудования для применения на объектах атомной промышленности, развитие собственного бренда промышленных роботов «АИМ» и их дистрибуция на российском рынке.

«Статус малой технологической компании признает наши усилия в области разработки современных робототехнических решений для атомной энергетики и смежных отраслей, укрепляет позиции предприятия на российском рынке, в том числе в свете реализации нацпроекта по развитию промышленной робототехники и автоматизации производства, – отметил генеральный директор ООО «АтомИнтелМаш» Андрей Громов. – Получая поддержку государства, мы открываем для себя новые возможности для научных исследований и внедрения передовых решений в производственный процесс».

Сегодня на предприятии создано более 100 рабочих мест, а выручка от продажи высокотехнологичной продукции составляет свыше 1 млрд руб. В рамках программы поддержки малых технологических компаний «АтомИнтелМаш» сможет получать финансирование на развитие исследований и внедрение новых технологий.