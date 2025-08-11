CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Ростелеком» и «Красный Октябрь» заключили соглашение о цифровизации лесной отрасли Пермского края

«Ростелеком» и «Красный Октябрь» заключили соглашение о стратегическом партнерстве в области цифровой трансформации лесопромышленного комплекса Прикамья. Документ подписали генеральный директор ООО «Красный Октябрь» Александр Суслопаров и директор Пермского филиала «Ростелекома» Ильдар Фахрутдинов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«Красный Октябрь» — российский производитель пиломатериалов.

Ильдар Фахрутдинов, директор Пермского филиала «Ростелекома»: «Мы рады стать технологическим партнером одной из старейших компаний России. Внедрение современных цифровых продуктов позволит "Красному Октябрю" существенно повысить эффективность, оптимизировать логистику и обеспечить дополнительную безопасность сотрудников».

Стороны планируют масштабную модернизацию объекта с оцифровкой основных процессов, включая управление производственной цепочкой с использованием передовых ИT-разработок.

Александр Суслопаров, генеральный директор ООО «Красный Октябрь»: «Соглашение отражает сегодняшний уровень нашего сотрудничества с лидером в области цифровизации Прикамья и потенциал для дальнейшего развития двусторонних отношений. Чтобы успешно конкурировать на международном рынке лесопродукции, нужно внедрять современные технологии с оглядкой на лучшие мировые и российские практики. Благодаря "Ростелекому" мы сможем реализовать амбициозные планы по улучшению производительности труда, контролю качества продукции и поддержанию надежности работы оборудования».

